Erst im April gegründet

Erst im April haben sich die Wollmäuse mit Herz gegründet und schon hat die Dülmener Ortsgruppe in der Internationalen Sockenstrickervereinigung Hechingen-Hohenzollern durch Verkaufsaktionen beim Bürgertreff und auf dem Weihnachtsmarkt für Furore gesorgt. 1539,15 Euro nahmen die 15 Aktiven, die sich an jedem dritten Samstag im Monat bei Geiping an der Münsterstraße treffen, dabei ein und spendeten die Summe jetzt an das Frauen- und Kinderschutzhaus des SkF.

Crosstrainer für den Garten

Ismene Dura und Yvonne Schulz-Sicking dankten im Namen des gesamten Teams und wollen mit dem Geld einen Crosstrainer im Garten installieren, „damit notleidende Frauen auch einmal den Kopf freibekommen.“ Für die Kinder soll eine Lego-Eisenbahn angeschafft werden.

Sockenvorräte sind erschöpft

„Wir waren selbst überrascht, dass wir so eine große Summe zusammenbekommen haben“, so Regina Kaute, Monika Bachmann und Renate Mölter von den Wollmäusen. Nach dem zweitägigen Verkauf beim Weihnachtsmarkt sind die Sockenvorräte erst einmal erschöpft, sodass bis zur nächsten Aktion oder für Vorbestellungen einige Knäuel verarbeitet werden müssen.