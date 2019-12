„Kennengelernt haben wir uns schon 2005. Da war Frau Lennartz noch Studentin und Praktikantin bei mir in der Praxis“, erinnert sich Dura. Eine Praktikantin, die seit 2014 selbst als Kinderärztin praktiziert hatte und seit April 2018 in die gemeinsame Praxis am Nonnenwall eingestiegen war. „Wenn wir dort in der Enge bestehen, haben alle gesagt, dann haben wir die Feuertaufe bestanden“, lacht Lennartz.

Viel mehr Platz

Von nur 145 Quadratmetern haben sie sich jetzt auf 300 Quadratmeter verbessert, und statt fünf stehen den Patienten nun acht Behandlungszimmer zur Verfügung. „Das hilft uns deutlich dabei, die Abläufe zu optimieren“, erklärt Dura.

Denn das An- und Ausziehen der Kinder und Jugendlichen blockiert nicht mehr die Behandlungsräume. Auch für die zehn medizinisch-technischen Assistenten und zwei Azubis dürfte das Arbeiten nun angenehmer werden. Denn es gibt Büros für alle Mitarbeiter.

Corporate Design

Das Praxenlogo - ein Herz inmitten von Lebensringen - hatte Anne Nitsche noch für die alte Gemeinschaftspraxis entworfen. In den neuen Räumen findet es sich überall wieder, an Türen, Wänden und auch auf dem farbigen Poloshirt, das alle Angestellten tragen.

„Uns ist es wichtig, dass wir uns aus vollem Herzen um unsere Patienten kümmern, und uns auch die nötige Zeit für jeden einzelnen nehmen“, unterstreicht Lennartz ein Leitmotiv der Gemeinschaftspraxis.