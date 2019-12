Das liegt nicht zuletzt daran, dass es hier eben Dinge gibt, die nicht überall zu finden sind.

Handgearbeitete Etageren aus Porzellan, zum Beispiel, mit denen Sabine Zenker jede festliche Tafel im Handumdrehen zu einem einzigartigen Erlebnis macht. Aus alten Porzellantassen und ein wenig Holz und Farbe stellt Zenker, die im richtigen Leben in einem Büro arbeitet, zudem individuelle Vogelhäuschen - ganz ohne Kunststoff her. „Und wer möchte, bekommt bei mir auch ein Glas, mit dem er die Füllung aus Fett und Futter ganz einfach erneuern kann.“

Großes Angebot für Kinder

Neben den kreativen Kleinoden aus Stein, Holz, Metall oder Stoffen, duftenden Seifen und Ölen, die der Besucher hier an jeder Ecke entdecken kann, bietet der Visbecker Weihnachtsmarkt aber eben auch ein großes Programm für die Kinder. Die dürfen Schmuck basteln oder einen Holz-Schneemann, den sie natürlich mit nach Hause nehmen dürfen. Sie können aber auch nach Herzenslust im Heu herumtoben oder die Schafe, Katzen, Pferde und Esel im Stall streicheln.

Krippenausstellung

Und die großen Gäste? Die erfreuen sich jedes Jahr an der beeindruckenden Krippenausstellung in der Kapelle, wo traditionelles Schnitzwerk auf bunte und moderne Krippenwelten stößt. Auch in diesem Jahr waren die Visbecker Lichter wieder ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt. Eigentlich zu schade, dass alles schon wieder vorbei ist.