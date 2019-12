Noch bis zum Abend des 23. Dezembers haben alle Besucher und Benutzer der Stadtbücherei die Möglichkeit, gegen eine Spende eingepackte Bücher mitzunehmen.

Hubert ist dabei

Die Bücher liegen unter dem Weihnachtsbaum auf der Treppe zum Obergeschoss der Bücherei - in diesem Jahr ist auch das Maskottchen Hubert unter dem Baum zu finden. "Wir wollten auch in dieser Adventszeit die Tradition fortsetzen und laden wieder herzlich dazu ein, Überraschungsbücher mitzunehmen, die dann zuhause unter dem eigenen Baum ausgepackt werden können - oder auch an Freunde und Verwandte verschenkt werden können", so der Vorsitzende Florian Kübber.

Weihnachten entdecken

Weitere Infos zum Baum gibt es direkt in der Stadtbücherei Dülmen. Hier können im Erdgeschoss auch noch Bücher und andere Medien zum Thema Weihnachten entdeckt werden: Das Team der Stadtbücherei hat dort eine Themenecke mit Ausleihmedien zum Thema Weihnachten eingerichtet.