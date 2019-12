Zum letzten Mal genoss Bürgermeisterin Lisa Stremlau in ihrem Amt die vorweihnachtlichen Gesänge, im näcgsten Jahr tritt sie zur Kommunalwahl nicht mehr an.

Ein milder Natz

Selbst der Natz von Dülmen, der eigentlich gekommen war. um Rathauschefin und Politik die Leviten zu lesen, war ungewöhnlich mild gestimmt und schloss sich der Auffassung an, dass sich in Dülmen so viel Positives täte und es doch bei der Geldentwertung auf die paar Neuschulden auch nicht mehr ankomme.

Offene Frage

Nur die Frage, wann er sich zur Ruhe setzen wolle, die ließ der Natz unbeantwortet. „Du hast das ja auch lange keinem erzählt, nu tu ich das auch nicht“, beantwortete er die Frage von Bürgermeisterin Lisa Stremlau.