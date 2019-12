Rechtzeitig vor Jahresende ist die neue Ausgabe der Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld erschienen, die neben Beiträgen zu Coesfeld, Olfen und Havixbeck auch zwei wichtige Ereignisse der Dülmener Stadtgeschichte im Jahre 1919 behandelt. Stadtarchivar Dr. Stefan Sudmann schildert hier zwei neue Erscheinungen in Dülmen vor 100 Jahren als Folge der Novemberrevolution von 1918.

Denn: Mit der Einführung des Frauenwahlrechts im November 1918 durften ein Jahr später auch in Dülmen erstmals Frauen an nationalen und kommunalen Wahlen teilnehmen. Die Parteien warben deshalb mit (im Stadtarchiv bis heute erhaltenen) Plakaten und in Versammlungen gezielt um die Stimmen für Frauen, wobei der Wahlkampf vor allem die Rolle der katholischen Kirche im Staat und in der Schule nach der Revolution thematisierte. Als Ergebnis der Revolution wurde so vor hundert Jahren zum ersten Mal eine Frau in die Dülmener Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Anfänge der VHS in Dülmen

Als andere Folge der revolutionären Umbrüche werden in einem zweiten Beitrag die in einer städtischen Akte dokumentierten Anfänge einer Volkshochschule in Dülmen vor 100 Jahren geschildert. Diese sollte in der neuen Republik nicht zuletzt die Zusammenführung von sozialdemokratisch gesinnten Arbeitern und konservativen Bürgern auch in Dülmen erzielen, hatte allerdings nicht lange Bestand.

Exemplare der Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld sind im Stadtarchiv Dülmen und beim Kreisheimatverein für zwölf Euro erhältlich.