Grüne fühlen sich wie Karl der Käfer

„Mit scharfer Axt fällt man Baum um Baum,

Zerstört damit seinen Lebensraum

Karl der Käfer wurde nicht gefragt

Man hat ihn einfach fortgejagt“

Viele kennen noch den Song der Neuen Deutschen Welle aus dem Jahr 1983 von der Band Gänsehaut.

Wir Grünen fühlen uns mitunter auch wie Karl der Käfer in Anbetracht der Fällungen und Rodung von Bäumen. Linden am Marktplatz, Pappeln im Dernekamp, ganze kleine Wälder in Merfeld und eine bedrohte Allee an der Hülstener Straße: Sicherlich gibt es viele Gründe, Bäume zu fällen oder ganze Abschnitte zu roden.

Allerdings wünschen wir uns hier eine deutlich bessere Kommunikation mit der Politik und den Bürgern. Vor allem die gegenseitigen Schuldzuweisungen bei der völlig übereilten Fällung der sechs Linden in der Marktstraße wirkte wie ein Possenspiel. Es reicht nun einmal nicht einfach kurzfristig – am besten noch vor dem Wochenende – zu sagen, dass Bäume gefällt werden.

Es muss auch erklärt und begründet werden, warum in Zeiten von Klimanotstandsdebatten und in Zeiten des Bewusstwerdens des Klimawandels Bäume gefällt werden. Und dies nicht nur uns als Politikern, sondern auch den Bürgern. Und Bäume dann durch Stahlkonstruktionen zu ersetzen, ist sicherlich nicht der beste Weg …

Doch verlassen wir den Prolog und schauen auf den Haushaltsentwurf 2020: Ein Defizit von rund 1,5 Millionen Euro weist der Haushalt auf. Ein Defizit, das wir aus den Ausgleichsrücklagen nehmen können und nehmen müssen. Trotzdem ist hier angeraten, dass wir auch auf den neuen Rekordstand der Schulden schauen – rund 46 Mio Euro.

Wir müssen dringend Wege und Lösungen finden, die Konsolidierung der Stadt Dülmen voranzutreiben und umzusetzen. Doch im Gegensatz zur Sichtweise der FDP geht dies nicht über übertriebene Einsparung oder gar Gegenfinanzierungen in Bereichen, die grundsätzlich defizitär sind wie Sport oder Kultur. Hier müssen wir vielmehr daran arbeiten, den vielen ehrenamtlich aktiven Bürgern weiter entgegen zu kommen und dadurch auch Investitionen möglich machen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, überfliegen wir doch einfach gemeinsam mit Karl dem Käfer verschiedene Landschaften des Haushaltsbuches der Stadt Dülmen:

Im Bereich Sport sehen wir in Dülmen eine florierende Landschaft. Das Ehrenamt wird dabei großgeschrieben, viele Sportvereine stellen sich für die Zukunft auf mit Kunstrasenplätzen, Modernisierung der Sportanlagen oder ganz neuen Formen von multifunktionalen Sportplätzen wie in Rödder.

Und auch bei der Sportinfrastruktur sind wir auf einem guten Weg, dies wird nicht zuletzt an der Neugestaltung des Sportzentrums Süd deutlich: Sport ist und bleibt in Dülmen ein wichtiger Faktor der Kinder- und Jugendarbeit und der körperlichen Ertüchtigung. Dass so ein breit aufgestelltes Sportprogramm natürlich Geld kostet und nicht mal so eben „gegenfinanziert“ werden kann, ist eigentlich allen Politikern klar - bis auf der FDP.

Hier soll auf dem Rücken der ehrenamtlichen Sportler und Vereinsverantwortlichen Geld eingespart werden. Das ist ein No-Go. Ein weiteres No-Go ist dann der scheinbar übereilt vorgebrachte Vorschlag der FDP, den Sportplatz an den Wiesen zu einem lukrativen Wohnquartier umzuwandeln. Schon einmal wurde dieser Vorschlag, der sich klar gegen den nicht institutionalisierten Sport wendet, abgeschmettert. Ich hoffe auch diesmal auf die Weitsicht der Kollegen, dass wir diese Möglichkeit der sportlichen Entfaltung weiter erhalten.

Nach den Sportplätzen rückt beim Rundflug von Karl die Kultur in den Fokus. Auch hier ist wieder ein großes Defizit zu verzeichnen. Ein Minus, dass wir uns erlauben müssen, um das hohe und breite Kulturangebot aufrechterhalten zu können. Besondere Freude bereiten uns dabei die Pläne, die Stadtbücherei Dülmen noch weiter für die Zukunft zu stärken und zu einem Haus für alle – einem kleinen IGZ – auszubauen.

Bereits heute ist die Bücherei schon ein Treffpunkt für Menschen aller Generationen und Kulturen. Mit der Neugestaltung stärken wir das Kulturzentrum im Herzen der Stadt weiter.

Auch beim Kulturhaus stehen die Weichen auf Grün: Es kann die notwendige Bedarfsanalyse gemacht werden um zu schauen, wie ein Kulturhaus aussieht und welche Bedarfe es bei den Kulturschaffenden – aber auch bei anderen Vereinen und Institutionen – gibt. Hierbei sollte der Kulturbegriff weit gefasst werden, um das Kulturhaus – oder Bürgerhaus – auf ein möglichst solides Fundament in der Dülmener Bevölkerung zu setzen.

Mit Freude sehen wir die Anstrengungen um eine Dachmarke Kultur, die wir begrüßen – ebenso wie die Kooperation zwischen Kultur und Wirtschaft.

Im Bereich Kultur sehen wir eine Landschaft mit einer guten Vegetation, saftigem Grün und vielen blühenden Blumen.

Generell sehen wir aber im Bereich Ehrenamtsförderung noch weiteren Optimierungsbedarf im Sinne der Ehrenamtlichen. Wir begrüßen die vielen Veranstaltungen zum Ehrenamt, vermissen aber eine regelmäßige Ehrenamtssprechstunde zu einer dem Ehrenamt angemessenen Zeit, etwa am späten Nachmittag oder am Samstagvormittag.

Dazu sollte weiter geschaut werden, ob die drei Fördertöpfe Sport, Kultur und Ehrenamt mittelfristig noch mehr angepasst werden, um nicht durch verschiedene prozentuale Förderhöhen einzelne Bereiche zu bevor- oder benachteiligen. Und auch die Bearbeitung der Anträge muss weiter optimiert und zeitlich beschleunigt werden.

Was rückt als nächstes beim Rundflug in den Fokus? Im Bereich Wirtschaft und Innenstadtentwicklung sehen wir keine lebendigen, florierenden Landschaften, vielmehr Ladenleerstand, Baustellen und Verzögerungen bei Neueröffnungen. Dazu fehlendes Grün in der gesamten Innenstadt: Hier scheint noch einiges im Argen zu liegen.

Wir vermissen – wie schon seit Jahren – ein zielorientiertes Konzept zur Entwicklung der Dülmener Innenstadt, zur Belebung der leeren Ladenlokale, zur Ansiedlung neuer Einzelhändler oder Dienstleistungen und zur Attraktivierung der gesamten Innenstadt. Ein Konzept, dass mittel- und langfristig angelegt und umgesetzt wird. Wo ich im letzten Jahr noch voller Euphorie über die Fertigstellung des Stadtquartiers und dem schnellen Vorankommen beim IGZ gesprochen habe, ist jetzt etwas Tristes eingekehrt: Beim Stadtquartier stocken die Anstrengungen zum Dachgarten, der uns schon für diesen Sommer angekündigt wurde, weiter.

Und die aktuellen Planungen haben auch nicht mehr so viel gemein mit der ursprünglich vorgestellten Idee. Und auch die Aufwertung der Overbergpassage findet nicht mehr – wie geplant – statt, sondern wird von der Stadt Verwaltung selbst vorangetrieben. Beim IGZ – oder jetzt EinsA – hat sich der Einzug der Kita St. Anna auch wieder verzögert.

Und auch die Diskurse über Betriebskosten, Absprachen oder Nutzungsbedingungen könnten deutlich transparenter für den Bürger geführt werden. Wir stehen hier nach wie vor hinter dem Leuchtturmprojekt, allerdings muss dabei dringend noch an einigen Stellschrauben zur Feinjustierung gedreht werden.

Wo wir uns in diesem Jahr über eine besondere Aufenthaltsqualität auf dem Königsplatz gefreut haben, ist auch wieder Alltag eingekehrt – die Autos haben wieder Vorfahrt. Hier müssen wir – auch im Sinne der Bürger und Einzelhändler – dringend an einer einheitlichen Regelung arbeiten, die sich dann in einem gesamten Innenstadtkonzept wiederspiegelt. Ob dabei eine Ausweitung der Fußgängerzonen in drei weiteren kleinen Abschnitten der goldene Weg ist, wagen wir zu bezweifeln. Auch hier sehen wir mehr Stückwerk als ein einheitliches angelegtes Konzept.

Natürlich ist nicht alles schlecht in der Innenstadt, gerade beim Dülmener Winter sehen wir, wie lebendig die Stadt sein kann. Aber das ganze Jahr über eine Eisbahn mit den Jahreszeiten angepasster Musik und den passenden Getränken in den Hütten sehen wir als Grüne vor allem wegen der Energieeffizienz als schwierig an.

Vor allem, wenn die verschiedenen Baumaßnahmen erfolgt sind, der Marktplatz umgestaltet worden ist – mit hoffentlich noch deutlich mehr Bäumen und Pflanzen – wird sich auch die Innenstadt wieder in einem anderen Licht präsentieren. Und hierauf freuen wir uns auch.

Aber bis dahin wird noch etwas Zeit ins Land gehen. Wir hoffen, durch die Schaffung der neuen Stelle im Bereich Citymanagement, die ja fraktionsübergreifend angeregt wurde, weitere Impulse für Dülmen zu kriegen – und auch hoffentlich ein tragfähiges Konzept zur weiteren Innenstadtentwicklung.

Verlassen wir diesen doch zurzeit eher spärlich bewachsenen Ort und besuchen noch weitere große Bauprojekte:

Die Planungen für den Neubau des Bahnhofs laufen auf Hochtouren. Es ist nach wie vor ärgerlich, dass nicht die Deutsche Bahn die Kosten übernimmt, sondern wir als Kommune die Finanzlast tragen müssen – eine Last, die sich aber lohnt zu tragen: Wir hoffen mit dem Bau des modernen Bahnhofs auf eine weitere Steigerung der Nutzung des ÖPNV in Dülmen – sei es bei Berufspendlern oder Gästen, die Dülmen in der Freizeit besuchen wollen.

Dabei freuen wir uns nicht nur über die eingeplanten Grünflächen vor dem neuen Bahnhof und dem großen Fahrradparkhaus sowie die Barrierefreiheit, sondern wir freuen uns auch, weg vom Angstraum Dülmener Bahnhof mit Unrat, Vandalismus und Schmierereien hin zu einem modernen, hellen Bahnhofsareal zu kommen.

Mehr Bauchschmerzen als der Bahnhof beschert uns aktuell das Umbauprojekt düb. Hier sehen wir die wiederholte Verzögerung mit großen Sorgenfalten – was die Wiedergewinnung der Badegäste und die finanzielle Seite betrifft. Wichtig ist dabei, dass wir nicht als ersten Schritt an der Preisschraube drehen und falls dies nötig sein sollte, nur sehr moderat.

Weitere Herausforderungen, vor allem für die Mitarbeiter vom Hoch- und Tiefbauamt, werden in den nächsten Jahren der Neubau der Feuerwache und die Planung für ein neues Verwaltungsgebäude sein. Vor allem das Verwaltungsgebäude ist aber notwendig, um die Zersiedelung der Mitarbeiter wieder zurückzuführen. Diese Zersiedlung hatte auch zuletzt der Personalrat in der Stellungnahme zum Stellenplan kritisiert.

Und wir haben noch die Umsetzung der Südumgehung. Hier fordern wir weiter den Erhalt der Baumallee an der Hülstener Straße und die Umplanung der Fahrbahn. Auch wenn natürlich neue Pflanzungen ausgeführt werden, sollten wir doch schauen, die über viele Jahrzehnte gewachsene Allee zu erhalten und nicht noch mehr Bäume in Dülmen zu fällen.

Der nächste Bereich, den wir uns anschauen, ist Schule und Bildung. Hier sehen wir mit Sorgen die zunehmende Fokussierung auf eine Campus-Lösung von Haupt- und Realschule. Es entsteht ein riesiges Schulsystem. Und zwar ein System, dass nur als Hauptschülern und dem „Realschulrest“ besteht, den die bischöfliche Realschule und die drei Gymnasien übriglassen.

Gerade dieses Schülerklientel ist in kleinen, überschaubaren Systemen besser aufgehoben, in denen mehr soziale Kontrolle möglich ist und wenig bis keine Anonymität herrscht. Bei einem so großen System ist das Risiko, einen Brennpunkt zu erzeugen, groß.

Durch die geplante Lage im Dernekamp wird der Anteil der Schüler, die mit dem Bus oder Elterntaxi kommen, unverhältnismäßig steigen. Wir können dort dann im Dernekamp gleich einen Drive-In-Schalter zur Schülerabgabe einplanen – am besten mehrspurig.

Dass ein Neubau günstiger werden sollte als die Sanierung und Erweiterung der beiden bestehenden Schulen, halten wir für mehr als unwahrscheinlich. Und dass die CDU jetzt die aus dem Ruder gelaufenen Sanierungskosten für das Coesfelder Schulzentrum als Argument gegen einen Ausbau beider Schulen anführt, halten wir für mehr als überzogen. Schließlich wird ja auch nicht auf den Umbau des Bahnhofes verzichtet, weil Stuttgart 21 auch teurer geworden ist!

Warum greifen wir nicht auf die schon ausgearbeiteten Entwürfe des Architektenwettbewerbs für den Ausbau der Hermann-Leeser-Schule zurück, anstatt neue Planungen anzustreben?

Fliegen wir mit Karl weiter zum Bereich Umwelt. Hier stellt sich die einst vertrocknete, karge Landschaft als grün und saftig heraus. Sicherlich noch nicht an allen Stellen, aber bereits an vielen Orten sprießt und gedeiht es. Im Gegensatz zu vielen anderen Städten und der Europäischen Union hat die CDU im Kreis Coesfeld und auch bei uns in Dülmen erfolgreich verhindert, dass wir den Klimanotstand ausrufen.

Warum dieser symbolische Akt so kategorisch abgelehnt wird, weiß die CDU bestimmt selbst nicht so genau, schließlich machen es andere CDU-Politiker ja auch. Bei der FDP mit ihrer vermeintlichen Sorge vor der sich „radikalisierenden“ Friday-Bewegung wundert es mich indes nicht. Aber durch die intensive Diskussion über den Klimanotstand wurde eine ganze Reihe an Anträgen, Anregungen und Aufträgen losgetreten.

Im Bereich Umwelt- und Klimaschutz tut sich aktuell viel in Dülmen. Diese interfraktionellen Bestrebungen begrüßen wir sehr, auch die neue halbe Stelle, die wir gemeinsam mit der CDU als Konsequenz der Anträge, Zielvereinbarungen und Aufträge eingestellt haben. Dazu gibt es ein neues Klimaschutzkonzept, eine neue Photovoltaikoffensive, Wettbewerbe zum Klimaschutz und Bestrebungen, Dächer und Häuser zu begrünen. Aus unserer Sicht ein guter und richtiger Weg.

An dieser Stelle möchten wir uns auch für die gute und sehr zielführende Zusammenarbeit in den letzten Monaten über die Fraktionsgrenzen hinweg bedanken. Einiges konnte so – nicht nur im Bereich Klimaschutz und Umweltschutz – umgesetzt werden. Trotzdem können wir uns nicht leisten, jetzt die Hände in den Schoss zu legen, wir müssen gemeinsam weiter um den Umwelt- und Klimaschutz kämpfen.

Dabei werden wir Grüne sehr intensiv das neue Klimaschutzkonzept begleiten und beobachten. Auch auf die ersten Lösungsvorschläge zur Klimaneutralität Dülmens 2035, die Ende des Jahres vorgestellt werden, warten wir gespannt.

Liebe Frau Bürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen stimmt dem wohl grünsten Haushalt in der Geschichte der Stadt Dülmen zu. Sicherlich fehlt es uns weiter an einem mittelfristigen tragfähigen Gesamtkonzept für die Stadtentwicklung und wir sehen auch im Umweltbereich noch weiteren Handlungsbedarf, auch wenn viele Dinge angestoßen worden sind.

Dazu vermissen wir ein Umdenken bei der Planung zur Südumgehung. Trotzdem überwiegen die vielen positiven Impulse, die auch wir als Grüne gemeinsam mit den anderen Fraktionen dem Haushalt für 2020 mitgegeben haben: Ein ausgewogener und guter Stellenplan, viele gemeinsame Anträge in Kultur, Sport und Umwelt und der Ausblick auf den Abschluss von verschiedenen Großprojekten wie das EinsA, düb oder auch der Dachgarten vom Stadtquartier. Vielleich kann sich Karl dann ja hier heimisch fühlen bei sattem Grün und Chill-Out-Möglichkeiten.

Gestatten Sie mir noch einige persönliche Worte zum Abschluss. Mit großer Sorge habe ich die Gründung eines NPD-Ortsverbandes zur Kenntnis genommen. Wir haben in den letzten Jahren hier im Rat und in den Ausschüssen gezeigt, dass wir gut miteinander – mitunter auch mal gegeneinander an einigen Stellen – arbeiten können.

Wir haben hier als demokratische Parteien und Fraktionen aber bei allen Diskussionen und Debatten immer eine demokratische Politik zum Wohle der Dülmener Bürger verfolgt und gut zusammengearbeitet. Wir brauchen hier keine braune Hetze, wir brauchen bei uns im Stadtrat keine rechten Parolen und keine rechtsorientierten Randgruppen. Dülmen ist und bleibt weltoffen, demokratisch, herzlich, zugewandt, bunt und ehrenamtlich engagiert.

Einen großen Dank möchte ich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung für die gute Zusammenarbeit sagen – aber auch euch und Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen.

Damit schließen wir den Rundflug und wünschen Ihnen, liebe Frau Bürgermeisterin, bei der Verabschiedung ihres letzten Haushaltes, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und allen Gästen, eine frohe Adventszeit, eine besinnliche Weihnachtsfeier und einen guten und gesunden Start für 2020.