Zufrieden mit dem guten Kompromiss

Korrupt, egoistisch, ideologisch verbohrt – das sind noch die netteren Begriffe, die man da so findet. Und das bezieht sich nicht nur auf Berufspolitiker in Düsseldorf, Berlin oder Brüssel. Wir in der Kommunalpolitik sind da leider auch mit gemeint. Und wenn man in den Untiefen des Internets genauer hinschaut, wird es natürlich noch deutlich ungemütlicher.

Mir ist genau das alles im Rückblick auf unsere Haushaltsberatungen wieder eingefallen. Also als ich darüber nachgedacht habe, wie wir in den Ausschüssen miteinander diskutiert haben, wie die Fraktionsvorsitzenden miteinander verhandelt haben und wie wir gemeinsam zu Ergebnissen gekommen sind.

Es heißt ja eigentlich, dass es das Wesen eines jeden guten Kompromisses ist, dass alle Beteiligten gleichermaßen unzufrieden mit dem Ergebnis sind. Ich hatte in diesem Jahr in Dülmen das Gefühl, dass wir mit den gefundenen Kompromissen alle gut leben können. Klar, die CDU will oft andere Dinge als wir in der SPD, den anderen Fraktionen geht es vermutlich ähnlich. Wäre ja auch komisch, wenn es anders wäre...

Aber: Wir wollen alle was in Dülmen und für Dülmen bewegen. Und in den Haushaltsberatungen hat sich aus meiner Sicht niemand als egoistisch, unbeweglich oder ideologisch verbohrt gezeigt. Im Gegenteil! Wir haben gute Kompromisse gefunden. Wir haben einen guten Haushaltsentwurf, den kompetente Leute in unserer Stadtverwaltung ausgearbeitet haben, mit politischen Schwerpunktsetzungen versehen können. Und das Ergebnis bringt Dülmen voran.

Insofern: Ich würde mir wirklich wünschen, dass sich mehr Menschen in die Kommunalpolitik einbringen. Dann sehen sie nämlich, wie viel Arbeit und wie viel positiver Gestaltungswille in so etwas wie einem Haushaltsentwurf drinsteckt.

Bei den Internettrollen brauche ich da wohl nicht viel Hoffnung haben. Aber im Moment haben wir ja eine hoch politisierte Jugend, die für den Klimaschutz auf die Straße geht. Das finde ich im Prinzip erst mal großartig und ich freue mich über das Engagement!

Aber noch mehr freuen würde ich mich, wenn sich dieses Engagement auch ganz konkret kommunalpolitisch niederschlägt. Gerade im Bereich Klimaschutz sieht man nämlich, dass wir in Dülmen schon eine ganze Menge auf den Weg gebracht haben. Die Flut der Anträge in Bezug auf den Umweltausschuss zeigt auf jeden Fall, dass wir den Worten auch Taten folgen lassen.

Worauf ich mit dieser Vorbemerkung aber eigentlich hinauswill, haben Sie sicher schon bemerkt: Der Haushaltsentwurf ist aus Sicht der SPD-Fraktion gelungen. Und deshalb werden wir auch zustimmen, um das Ergebnis unserer Diskussionen vorwegzunehmen. Der Entwurf präsentiert sich sozial und wirtschaftlich ausgewogen. Und: Er hilft uns dabei, die richtigen Fragen für die Zukunft unserer Stadt zu stellen.

Denn genau darum geht es ja m.E. auch in einem der Kernprojekte unserer Bürgermeisterin. In ihrer Rede zur Haushaltseinbringung hat Lisa Stremlau ja auf den Startschuss zur Heimatwerkstatt hingewiesen und das einen „Kompass“ genannt, an dem man sich im Handeln orientieren kann.

Ich bin nach wie vor ein Fan dieser Idee. Aber ich glaube, dass es eben nicht nur auf die Antworten ankommt, die wir gemeinsam geben können, sondern dass man vorher auch die richtigen Fragen stellen muss. Eine dieser Fragen ist, ob wir eine Einkaufsstadt sein wollen? Ob wir eine Eventstadt sein wollen? Wie wichtig ist vielleicht auch das Nachtleben für unsere Stadt? Was unsere besondere, ureigene Identität auch im Vergleich zu unseren Nachbarkommunen ist?

Die Antworten habe ich nicht parat, aber ich bin überzeugt davon, dass das gemeinsame Suchen im Rahmen einer umfassenden Bürgerbeteiligung schon ein wichtiger erster Schritt ist und dass man die einmal eingeschlagene Richtung dann auch konsequent weitergehen sollte. Ich bin froh über diese Initiative unserer Bürgermeisterin.

Und da sie selbst so betont hat, dass der vorliegende Haushaltsentwurf der letzte sein wird, für den sie verantwortlich zeigt, will ich dazu zumindest auch ganz kurz etwas sagen. Aber eben nur eins: Elf Haushalte der Marke Stremlau haben Dülmen gutgetan. Wir sind aus den tiefsten Tiefen eines Haushaltslochs ein gutes Stück herausgekrochen. Wir sind handlungsfähig und unsere Stadt hat sich an vielen Stellen gut entwickelt. Das soll an dieser Stelle aber auch reichen: Für Verabschiedungen und eine Laudatio ist das heute wirklich noch viel zu früh, liebe Lisa!

Sehr geehrte Damen und Herren,

damit komme ich dann zu den Zahlen des Haushalts. Die kritischste Zahl ist dabei die, dass wir mit 1,5 Millionen Euro einen wirklich tiefen Griff in die Rücklage machen.

Ich bin trotzdem eigentlich ganz entspannt, was das angeht. Wenn es einen Zeitpunkt für Investitionen gibt, dann ist der jetzt. Insofern bin ich auch überzeugt davon, dass mit diesem Geld im Haushaltsentwurf sinnvoll umgegangen wird. Der Griff in die Rücklage ist aus meiner Sicht sinnvoll und verantwortungsvoll. Auch wenn der Haushalt damit dann nur fiktiv ausgeglichen ist: Den Fetisch der sog. schwarzen Null sollten wir hier nicht vor uns hertragen. Lieber sollten wir mit sinnvollen Investitionen Dülmen voranbringen.

Abgesehen davon: Wenn die Schlüsselzuweisungen sinken, ist es klar, dass das Folgen haben muss. Und auch dazu, dass die Mittel der Integrationspauschale nicht ausreichen, bzw. nicht in ausreichender Weise bei den Kommunen ankommen, wurde schon viel gesagt. Es ist ein Unding, dass Bund und Länder hier ihre Verantwortung auf die Kommunen abwälzen.

Insgesamt lässt sich feststellen, dass wir die Möglichkeit haben zu investieren und das auch tun sollten. Man kann zum Beispiel sozusagen in Steine investieren. Beispiele gibt es dafür im Haushalt genug – mir fällt als erstes ein, dass wir dringend etwas für die Paul-Gerhardt-Schule tun müssen.

Planungskosten für notwendige Baumaßnahmen an dieser Schule jetzt schon einzustellen halte ich auch für ein wichtiges Zeichen an die Eltern. Ein Zeichen, das besagt, dass wir diese Schule nicht vergessen haben und dass wir diese Schule in Dülmen auch brauchen.

Wir investieren natürlich weiter ins einsA – und wenn das intergenerative Zentrum im Frühjahr nächsten Jahres erst mal richtig an den Start geht, haben wir da glaube ich mitten in der Stadt ein „Mitmach-Haus“ für alle Generationen. Ich bin überzeugt davon, dass genau so etwas eine Stadt zusammenhält und deshalb bin ich froh, dass wir das einsA haben, bzw. haben werden.

Investieren kann man aber natürlich auch in Köpfe – zum Beispiel in Köpfe, die für die Stadt arbeiten. Ein Beispiel dafür ist die IT-Fachkraft, endlich haben wir jemanden, der sich darum kümmert, dass die Technik an unseren Schulen, die Netzwerkverbindungen und die Hardware, funktioniert. Ein anderes Beispiel ist die halbe Stelle im Bereich Klimaschutz, auch eine gute Idee. Genauso wie die halbe Stelle für Integrationsarbeit.

Mir ist deshalb natürlich auch schon viel Kritik an unseren Forderungen im Personalbereich begegnet. Ich bin zum Beispiel gefragt worden, ob die Stadt im Lotto gewonnen habe. Nun, ob wir den Euro-Jackpot geknackt haben, kann ich nicht sagen. Wenn, das müsste das der Kämmerer wohl wissen...

Aber ich halte es für sinnvoll und verantwortungsvoll, wichtigen Aufgaben auch Menschen zuzuordnen, die diese dann erfüllen sollen. Und wir können den vorhandenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, bzw. im oben genannten Beispiel den Lehrerinnen und Lehrern, nicht immer mehr Aufgaben aufhalsen und trotzdem erwarten, dass sie ihren Job mit gleichbleibender Freude und immer sehr guten Ergebnissen machen.

Fragen Sie mal die Kolleginnen und Kollegen der Stadtverwaltung: Sie werden feststellen, dass sich der Arbeitsalltag der meisten in den vergangenen 20 Jahren erheblich verdichtet hat. Diese Spirale kann man nicht endlos weiterdrehen. Deshalb brauchen Aufgaben auch Personal – und deshalb braucht es auch die Aufstockung im Kernbereich der Verwaltung, die der Personalrat richtigerweise angeregt hat. Oder um im Beispiel zu bleiben: Wenn ich will, dass Lehrer ordentlichen Unterricht geben, dann sorge ich dafür, dass sie nicht nebenbei auch noch die Probleme mit dem WLAN lösen müssen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

wenn man sich die Anträge zum diesjährigen Haushaltsentwurf ansieht, fällt wie schon erwähnt auf, dass sich ziemlich viel um die Themen Umwelt- und Klimaschutz dreht.

Ich bin sehr froh über den weitgehenden Konsens, den wir bei der Weiterentwicklung unseres Umweltausschusses haben. Der sollte kein zahnloser Tiger sein, kein reines Diskutier-Gremium. Der muss auch selbst entscheiden können, was in seinem Fachbereich liegt.

Außerdem bringen wir in diesem Haushalt viel auf dem Weg, was sich in den Kontext von „global denken“ und „lokal handeln“ einordnen lässt. Biodiversität, Photovoltaik, Maßnahmen zur Begrünung und natürlich die E-Mobilität: Das sind viele der Dinge, bei denen wir ganz konkret etwas bewegen können.

Ich hoffe, dass sehen auch die vielen Schülerinnen und Schüler, die bei Fridays For Futurre mitmarschieren und sich einmischen. Wie schon gesagt: Das Engagement finde ich großartig. Und ich freue mich über jeden und jede, die dadurch den Weg in die Kommunalpolitik finden, wo man auch wirklich was bewegen kann.

Noch einmal kurz zurück zum Stichwort Mobilität: Die ist nämlich der Kernpunkt, wenn es um den Klimaschutz in einer Flächenstadt wie Dülmen geht. Ohne Autos wird es hier nicht gehen, aber mit den gerade neu diskutierten Plänen zu einer „S-Bahn-Münsterland“ und zu einem Bahnhaltepunkt in Dülmen-West kann ich nur sagen: Jede Initiative, die unsere Mobilität umweltfreundlich ergänzt, macht uns auch weniger abhängig von Verbrennungsmotoren.

Insofern: Von mir aus können wir auch noch Dülmen-Nord, -Süd- und -Ost dafür erschließen. Wenn der Takt stimmt, werden die Menschen ein solches Angebot auch annehmen. Und so erreicht man den Klimaschutz und die Akzeptanz dafür gemeinsam. Übrigens auch eine Idee, die in der Heimatwerkstatt gut angekommen ist.

Sehr bedauerlich finde ich, dass die von uns geforderte Wohnungsbaugenossenschaft so erstmal nicht kommen wird. Der Bedarf ist m.E. da und wir schieben es leider auf die lange Bank, uns mit der wichtigen sozialen Herausforderung bezahlbaren Wohnraums weiter zu beschäftigen. Ich befürchte, dass wir in diesem Bereich auf Probleme zusteuern, die wir besser jetzt als später lösen können. Allein: Eine Mehrheit war dafür leider nicht zu bekommen.

Ganz anders sieht es beim City-Manager aus. Wir wollten eine solche Stelle bei der Wirtschaftsförderung ansiedeln, die CDU-lieber bei Dülmen Marketing. Für mich ist die Hauptsache, dass sich was tut, ganz getreu dem eben schon skizzierten Problem: Wir haben eine Aufgabe, nämlich für die Belebung der Innenstadt zu sorgen. Und wenn wir diese Aufgabe ernst nehmen, dann suchen wir uns jemand, der sie erfüllen kann. In welches Büro der dann morgens geht, ist in diesem Falle glaube ich zweitrangig.

Letzter inhaltlicher Punkt zum Haushaltsentwurf meinerseits: Das geplante neue Kulturhaus sollten wir nicht solitär sehen. Ich bin überzeugt davon, dass sich Kulturhaus und Verwaltungsneubau ergänzen können. Und ich glaube auch, dass ein Gebäude,

- in dem tagsüber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung in modernen Büros ihren Job machen können,

- und in dem abends Vereine tagen oder Veranstaltungen durchführen,

- ein Haus in dem also quasi immer was los ist,

in der Klimabilanz ganz gut abschneiden kann.

Kulturhaus und Verwaltung können sich also ergänzen, wenn dort stadtnah und auch noch bahnhofsnah etwas von vornherein konsequent gemeinsam gedacht und gemacht wird.

Mal ganz abgesehen davon, dass wir damit auch einen Standort für unser Heimatarchiv hätten. Das hat es nämlich nicht verdient, im Keller der Realschule langsam zu vermodern.

Sehr geehrte Damen und Herren,

um auf die Zielgerade einzubiegen: Die Zustimmung der SPD-Fraktion zum Haushaltsentwurf habe ich ja schon angekündigt. Bei der Haushaltseinbringung wurde ja das Bild von den Sportschuhen bemüht, die im Dülmener Fall zumindest noch für ein Mittelstreckenrennen taugen sollen. Ich möchte meinen, dass die Mitglieder der SPD-Fraktion offenbar die gleiche Marke kaufen, wie die Bürgermeisterin und der Kämmerer und im Falle des Haushaltsentwurfes bei diesem Mittelstreckenrennen offenbar im gleichen Tempo laufen.

Schließen will ich mit zwei frommen Wünschen. Es ist ja bald Weihnachten und wer weiß – vielleicht gehen die Wünsche in Erfüllung!

Der erste Wunsch ist ganz einfach: Ich hoffe, dass wir die gute Kommunikation und das gute Miteinander aus diesen Haushaltsberatungen auch nächstes Jahr weiterführen. Das war eine wirklich positive Erfahrung – und ganz egal, wer hier nächstes Jahr nach der Kommunalwahl sitzt, egal welche Fraktion wie stark wird und egal, wer diese Sitzung dann leitet: So konstruktiv muss Kommunalpolitik sein, so kann’s weitergehen.

Und der zweite Wunsch ist der Folgende: Ich wünsche mir, dass wir den nächsten Haushalt, also den für 2021, erst im ersten Quartal 2021 beraten. Da sollte also quasi eher ein Osterei werden und kein Weihnachtsgeschenk...

Der Grund dafür liegt nicht in den Wahlen am 13. September, sondern darin, dass wir dann viel belastbarere Zahlen haben, als es auch jetzt wieder Fall ist. Über die Kreisumlage haben wir zum Beispiel erst seit gestern Klarheit, für viele andere Faktoren gilt ähnliches.

Insofern wäre es mein Wunsch, dass der nächste Haushaltsentwurf frühestens in der letzten Sitzung vor Weihnachten eingebracht wird und wir – oder wer auch immer hier in die Stadtverordnetenversammlung gewählt wird – ihn dann im ersten Quartal beraten. Wenn uns dafür dann ein Prüfer aus der Kommunalaufsicht kritisiert: Bitteschön, damit können wir leben. Mehr Planungssicherheit ist mir da wichtiger.

Planungssicherheit haben wir auch in einem anderen Punkt: In zwölf Tagen ist Heiligabend! In diesem Sinne: Ich wünsche Ihnen allen, den Ratsmitgliedern, den Gästen heute hier im Saal, den Medienvertretern und natürlich ganz besonders den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung zusammen mit den Menschen, die ihnen am Herzen liegen, alles Gute für die Feiertage, einen guten Rutsch und vor allem auch einen guten Start für 2020!

Vielen Dank.