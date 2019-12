„EinsA sind nur die Kosten“

Das uns vorliegende Haushaltswerk weist im Entwurf einen Gesamtbetrag an Schulden in Höhe von 46.078 Mio. Euro auf, dieses entspricht in etwa dem Schuldenstand im Jahre 2000. Nur durch eine Nettoneuverschuldung von ca. 16 Mio. Euro und einem abermaligen Griff in die Ausgleichsrücklage kann dieser Haushalt fiktiv ausgeglichen werden.

Nicht, dass wir jetzt die Verfechter der schwarzen Null für Dülmen sind, in Zeiten niedriger Zinsen am Kapitalmarkt können Investitionen in nachhaltige Projekte, wie z.B. dem Neubau des Bahnhofs, durchaus Sinn machen.

Ein beachtlicher Teil der neu aufgenommenen Schulden sind jedoch der Investition in das IGZ Projekt geschuldet, dessen Sinn, Nutzen und Ausrichtung nicht etwa aus der Dülmener Bürgerschaft gefordert wurde, sondern welches Sie sozusagen von oben herab den Dülmenern nun verkaufen wollen. EinsA bei diesem Projekt sind alleine die Kosten.

Auch der weiße Klinker wird von nicht wenigen Dülmenern als unpassend im Sinne der Verträglichkeit mit der bestehenden Bebauung empfunden. Statt IGZ hätte die Stadt am Standort Rathaus sinnvoller in ein Kulturhaus mit Stadthalle und Archiv investiert und die Verwaltung wieder für alle Bürgerinnen und Bürger gut erreichbar an einem anderen Platz zentral untergebracht. Die Zerstückelung der verschiedenen Ämter auf mittlerweile mindestens 5 Standorte innerhalb Dülmens hätte beendet werden können.

Die Antwort darauf, warum sich der Kooperationspartner katholische Kirche nicht anteilig am Glasdach zur Überdachung des sog. Marktes der Möglichkeiten beteiligt ( Kosten ca. 1 Mio. Euro) und nun die Stadt diese Kosten alleine übernimmt, steht nach wie vor aus.

Und wenn im Zuge der Überlegungen zur Neugestaltung des Marktplatzes erst mal die alten Linden in der Marktstraße gefällt wurden, hat dieses sicherlich nicht die Akzeptanz für dieses Vorhaben erhöht, wie die vielen Leserbriefe zu diesem Thema zeigen.

Wir fordern die Umsetzung des Bürgerantrages der Initiative Fridays for Future sowie Parents for Future zur Begrünung des Marktplatzes. Zudem müssten für jede gefällte Linde mindestens 80 Jung-Bäume auf städtischen Grundstücken als Ausgleichsmaßnahme neu angepflanzt werden.

Auch sollten beiden zuvor genannten Initiativen ein Antrags- und Beratungsrecht im Umweltausschuss eingeräumt werden, will man tatsächlich den Umweltausschuss aufwerten und nicht nur namentlich um das Wort Klimaschutz erweitern.

Die Stadt Dülmen braucht dringend eine Baumschutzsatzung für den öffentlichen Raum, um den Dülmener Baumbestand vor allem vor der Stadt Dülmen selbst zu schützen. Nach den Fällungen am Lohwall, in der Marktstraße und der unsinnigen geplanten Zerstörung der Allee Hülstener Straße und der neuerlichen Baumfällung im Ketteler-Garten gilt für uns eine Null-Toleranz gegenüber Umweltzerstörungen, die letztendlich einzig und allein aus Kostengründen erfolgen.

Ein City-Manager könnte vielleicht hilfreich sein, aber warum soll alleine der Steuerzahler diesen finanzieren. Wir fordern eine anteilige finanzielle Beteiligung der Dülmener Geschäftswelt, die sicherlich auch die Nutznießer eines solchen Management sein wird. Auch die Förderung der Umwandlung leerstehender Ladenlokale in bezahlbaren Wohnraum ist für uns vorstellbar.

Nach wie vor gibt es in Dülmen genügend unbelehrbare Zeitgenossen, welche beim Tätigen Ihrer Einkaufsgeschäfte am liebsten mit dem Auto bis zur Ladentheke vorfahren würden. Warnblinklicht an,, Motor an und mindestens 10 Minuten in der Tiberstraße oder auf dem Westring stehen sind alltägliche Begleiterscheinungen einer fehlgeleiteten Verkehrserziehung, die von einigen Geschäftsleuten sogar noch beflügelt wird.

Wir, die Linke fordern eine sofortige und umfassende Ausdehnung der Dülmener Fußgängerzone incl. kompletter Tiberstraße und Westring. Der Platz von San Remo bis zur Münsterstraße soll ebenso geschäftsberuhigt gestaltet werden wie der Königsplatz an der Coesfelder Straße. Kurzzeitstellplätze, wie von der Mehrheit der Einzelhändler gefordert, würden nur die Park-Such-Verkehre noch erhöhen und zu mehr CO2 Belastung führen.

Die vorgesehene Ausweisung von Sendenerstr., Olfener Weg, Haverlandweg und Overbergstraße als Fahrradstraßen begrüßen wir, wobei eine Schließung des Tunnels am Haverlandweg für KFZ sicherlich notwendig sein wird.

Mittelfristig schlagen wir vor, den ehemaligen Brandschutzstreifen entlang der beiden durch Dülmen führenden Bahnlinien komplett zu erwerben, um dort dann durchgehende Fahrrad- oder sogar Fahrradschnellstraßen einzurichten.

Eine Verkehrswende ist der beste Klimaschutz. Einen Anfang könnte das von uns beantragte Projekt sein, im Advent 2020 den ÖPNV incl. AST und Bürgerbus der Dülmener Bevölkerung kostenlos anzubieten, um eine höhere Akzeptanz des ÖPNV zu erreichen.

Es ist bestimmt nur ein Zufall, dass Dülmen Marketing knapp 3 Wochen nach Bekanntgabe unseres Antrages an den Adventssamstagen jetzt ein kostenloses Shuttle anbietet. Uns geht es jedoch nicht alleine um die Parksituation, sondern um den Lerneffekt. Durch eine parallele Befragung können wichtige Daten gesammelt werden und Ansprüche und Nutzverhalten in eine höhere Akzeptanz des ÖPNV einfließen.

Auch die Großbaustelle DüB mit einer Kostensteigerung von ca. 1 Mio. Euro und eine Verschiebung der Wiedereröffnung um mehrere Monate trägt sicherlich nicht dazu bei, das Vertrauen der Bürger in Investitionen der öffentlichen Hand zu erhöhen. Die Folgen sind absehbar, spätestens nach der Kommunalwahl im September sind deutliche Preissteigerungen für die Dülmener Bevölkerung zu erwarten, eine laufende Überprüfung der Eintrittspreise wird jetzt schon vehement von den Unternehmensberatern des DüB gefordert.

Wir fordern die Ausrichtung des DüB auf die Bedürfnisse der Dülmener Bevölkerung, d.h., ein Freibadbesuch muss separat und zu günstigen Preisen möglich sein, die ermäßigten Saisonkarten für Familien sollen wieder eingeführt werden. Das Erlernen von Schwimmen muss Vorrang genießen vor Erlebnisbad und Saunabesuch.

Mittelbar durch eine Bürgschaft der Stadt ist auch die Stadt Dülmen betroffen, sollten die jährlichen Überweisungen der Stadtwerke ans DÜB (die im übrigen auch aus den Gewinnen aus dem Handel mit dreckigem Atom- und Kohlestrom stammen) ausfallen oder geringer werden.

Einen besonderen Kostenschwerpunkt im Haushalt machen immer mehr die Übernahme der Betriebskostenanteile der katholischen Kirche für sogenannte von der Kirche selbst definierte „Überhangplätze“ aus. Dieses führt dazu, dass z.B. bei den Erweiterungen der Kindergärten in Rorup und Hausdülmen die neuen Kindergartengruppen zu annähernd 100 Prozent aus Steuergeldern finanziert werden und der Eigenanteil der Kirche in Richtung Null Euro sinkt, obwohl die Kindergärten in allen Belangen, z.B. Arbeitsrecht, kirchlich bleiben.

Ein weiterer Kindergarten ist in Merfeld geplant. Wir vertreten die Auffassung, dass dieses nur bewilligt werden sollte, wenn die katholische Kirche wieder Ihre Eigenanteile in voller Höhe übernimmt. Zudem wäre es ohnehin sinnvoller ein vielseitiges Angebot verschiedener Kindergartenträger auch in den einzelnen Ortsteilen anzubieten wie z.B. in Buldern oder Dülmen-Stadt.

In Dülmen-Mitte, in Rorup und in Buldern gibt es offene Jugendtreffs. Wir glauben, dass es an der Zeit ist dieses auch in den anderen Ortsteilen Merfeld, Hiddingsel und Hausdülmen zu ermöglichen.

Die Obdachlosenunterkunft am Ostdamm mit der Unterbringung in Containern der 90er Jahre muss endlich aufgelöst und durch die Anmietung fester Wohnungen abgelöst werden. Auch die Einrichtung einer Wärmestube während der kalten Jahreszeit für Obdachlose würden wir begrüßen.

In der Dülmener Schullandschaft bewegt sich seit dem von der FDP initiierten Bürgerentscheid nichts mehr. Während viele Nachbargemeinden über eine Gesamtschule oder eine Sekundarschule verfügen, werden in Dülmen ausnahmslos alle Kinder nach der Grundschule selektiert.

Eine Chance für ein längeres gemeinsames Lernen gibt es in Dülmen nicht. Der Neoliberalismus hat in der Dülmener Schullandschaft komplett gesiegt. Von Anfang an begreift man die kleinen Menschen als Konkurrenten, die um die besten Plätze an der Bildungssonne kämpfen.

Bei diesem Kampf gibt es auch Verlierer. Jedes Jahr werden ca. 30 Kinder vom Gymnasium in die Realschulen und auch ca. 30 Kinder von den Realschulen in die Hauptschule abgeschult. Dies ist auf dem bis dahin kurzen Lebensweg der Kinder eine schwere Niederlage, die nicht gerade motivierend ist.

Auch die beste Ausstattung einer Schule hilft nicht gegen die soziale Spaltung, die durch das dreigliedrige Schulsystem weiter verfestigt wird. Und auch die neueste Pisa-Studie, die vor einigen Tagen veröffentlicht wurde, hebt hervor, dass es in Deutschland inzwischen eine anwachsende Bildungsschere gibt. Für eine demokratische Gesellschaft keine guten Aussichten. Die Linke wird auch in der Zukunft Initiativen ergreifen und auch solche unterstützen, die sich für ein längeres gemeinsames Lernen in einer solidarischen Gemeinschaft einsetzen.

Unser Vorschlag auf Anmietung von leerstehenden Ladenlokalen, um diese dann günstig für Kulturschaffende zur Verfügung zu stellen fand ja ein unerwartet positives Echo. Wir hoffen, dass dieses dann nicht nur Lippenbekenntnisse waren, sondern die Idee auch mittelfristig in die Tat umgesetzt wird.

Positiv zu erwähnen bleibt, dass die Mehrheitsfraktion die Anträge für eine halbe Stelle zusätzlich für den Klimaschutz und die Erhöhung der Fördermittel für die ökumenische Flüchtlingsinitiative sowie die Einrichtung zusätzlicher Stellen für die Jugendhilfeplanung und dem IT-Support unterstützt hat. Deshalb haben wir in diesem Jahr auch dem Stellenplan zugestimmt.

In Ihrer Rede zum Haushalt bekamen wir einige Ausblicke auf die „Visionen von Frau Stremlau“ für ein Dülmen der Zukunft.

Doch laut einem Zitat von Altkanzler Helmut Schmidt muss nicht nur „Frau Stremlau zum Arzt weil Sie Visionen hat. „

Auch wir haben die Hoffnung auf ein anderes Dülmen noch nicht aufgegeben.

Wir glauben, dass gerade in der städtischen Wirtschaftsförderung neue Wege gefunden werden müssen, um nachhaltiges und qualifiziertes Wachstum zu fördern, welches in der Konsequenz auch zu sozialversicherungspflichtigen und tarifgebundenen Arbeitsplätzen führt. So sollte jede neue Ansiedlung von Unternehmen auf seine Klimaverträglichkeit untersucht werden. Bei der Ausweisung von neuen Baugebieten sollten 25 % der Flächen für sozialen Wohnungsbau reserviert und gefördert werden. Aus Gründen der Nachhaltigkeit auch für künftige Generationen sollte die Stadt Ihre Grundstücke möglichst nur noch als Erbpachtgrundstücke verpachten statt sie zu verkaufen.

Die Stadt muss sich wesentlicher stärker bei der Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft einbringen, damit diese auch selber wieder als Investor auftreten kann. Sozialer Wohnungsbau mit privaten Investoren führt dazu, dass die Mietpreisbindung nach 20 oder 25 Jahren entfällt, d.h. eine Nachhaltigkeit zur Schaffung von Sozialwohnungen ist nicht mehr gegeben.

Klimaneutral kann die Stadt Dülmen nur werden, wenn sie die Stadtwerke rekommunalisiert und sich aus der Abhängigkeit von RWE löst. Nur dann können entsprechende Klimaschutzprojekte in der Energieversorgung voran gebracht werden. Mit der Gründung einer Energiegenossenschaft könnten sich Dülmener Bürger auch mit kleinem Geld am Betrieb von Windrädern beteiligen, die temporär überschüssige Energie vor Ort in Wasserstoff bzw. Druckluft umwandeln.

Selbst oberflächennahe Geothermie mittels Wärmepumpen oder Großprojekte wie „Tiefe Geothermie“ können in Betracht gezogen werden. Wir dürfen nicht nur aktiv die Bürgerinnen und Bürger auf das energetische Potential ihrer Dächer hinweisen; auch proaktiv sollte die Stadt auf dann zu erstellende Finanzierungsmodelle wie zinslose Kredite, Pachtverträge für Dächer oder ähnliches eingehen.

„Die Kuh muss vom Eis, denn das Eis taut.“

Die Erde wird sich weiter erwärmen. Allein in den letzten 5 Jahren waren es 0,3 Grad.Und damit sind wir bei einem statischen Problem, dass in diesem Haushalt gar nicht oder nur am Rande erfasst wird. Die Einschränkungen aus dem Konzessionsvertrag, die uns als Stadt nur eingeschränkt handeln lässt und innovative Schritte einer lokalen und damit dezentralen Energiegewinnung blockiert.

Doch zurück zur Vision der Linken für Dülmen.

Landwirtschaftliche Betriebe mit Massentierhaltung darf es in Dülmen zukünftig nicht mehr geben, Glyphosat und andere Pestizide nicht mehr eingesetzt werden, Atomtransporte sollten generell ausbleiben bzw. müssen einen weiten Bogen um Dülmen machen und statt Amerikanischer-Truppen gewinnt die sich selbst überlassene Natur die Oberbefehlsgewalt in den Tower-Barracks.

Dülmen wird Friedensstadt Dülmen und wird autark durch regenerative Energien versorgt, ein kostenloser Shuttle-Service macht das private PKW im Dülmener Stadtgebiet überflüssig.

Statt Abschiebung in Altenheimen werden überall alternative Wohnformen für ein menschengerechtes Leben im Alter gefördert. Der Besuch von Kindergärten und Kindertagesstätten wird genauso umsonst wie die kostenlose Schulspeisung mit biologisch angebauten Lebensmitteln.

In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören , wir wünschen Ihnen und Ihren Familien eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahrzehnt.