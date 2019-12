Immerhin etwas Wasser in den Wein gießt Florian Kübber von den Grünen, der bei der Abholzung von Baumbestand zumindest in der Kommunikation mit dem verblüfften Bürger deutlich Luft nach oben sieht. Er hat große Sorgen, was die Realisierung des Freizeitbads düb angeht, dessen Eröffnung bereits mehrfach verschoben wurde.

Defizit ist kein Problem

Ein Defizit von rund 1,7 Millionen Euro, das mit der Rücklage ausgeglichen werden muss, sehen alle Fraktionen kritisch. So mahnt auch Willi Wessels (CDU) zur Sparsamkeit, geht aber davon aus, dass das Defizit - wie in den vergangenen Jahren - nicht so hoch ausfallen wird.

Wichtige Investitionen

Sein Schwerpunkt gilt den Investitionen: „Mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 33 Millionen Euro werden im Jahr 2020 eine Vielzahl von Maßnahmen fortgesetzt oder neu auf den Weg gebracht. Damit wird das hohe Niveau von 2019 von 22 Millionen Euro sogar noch um 11 Millionen Euro überschritten. Richtigerweise nutzen wir dabei die Zuweisungen von Bund und Land.“ Bahnhof, neue Gewerbeflächen, Intergeneratives Zentrum: Den hohen Ausgaben stehen laut Wessels eben auch solide Gegenwerte gegenüber.

Olaf Schlief (SPD) verleiht seiner Hoffnung Ausdruck, dass sich das neue politische Engagement der Jugend im Klima- und Umweltbereich von der Straße „auch ganz konkret kommunalpolitisch niederschlägt.“ Das Defizit von 1,7 Millionen Euro bringt Schlief nicht um den Schlaf. „Wenn es einen Zeitpunkt für Investitionen gibt, dann ist der jetzt.“

Kritik von den Kleinen

So kommt die beißendste Kritik am Haushaltsentwurf von FDP und Linken. Christian Wohlgemuth (FDP) befürchtet, dass die Stadt nach der gescheiterten Sekundarschule klammheimlich an einer „Einheitsbreischule“ aus Realschule und Hauptschule arbeite. Und die vielen Großprojekte, so Wohlgemuth, ließen die Stadt „auch im Hinblick auf die Zukunft im Vergleich zu anderen Städten im Kreis finanziell schlecht aussehen.“

Rainer Tönnis (Linke) sieht das Geld für das einsA sinnlos verpulvert. Besser wäre es in ein Kulturhaus nebst Stadtarchiv sowie die Zusammenführung der städtischen Verwaltung investiert gewesen.