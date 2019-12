Stationäre Poller sollen mobile Elemente ersetzen

So sind mehrere hunderttausend Euro eingeplant, um versenkbare und stationäre Poller aufzustellen, die die Menschen insbesondere vor Anschlägen mit Fahrzeugen schützen. Marcel Christensen (CDU) regte an, auch den Westring und den Lohwall mit in den Blick zu nehmen. „Hier gibt es ja zwischen Sparkasse und Stadtquartier einen neuen Platz, der auch für öffentliche Veranstaltungen genutzt wird.“ Baudezernent Markus Mönter sicherte zu, ein Gesamtkonzept vorzulegen, welches diese Sicherung einbezieht.

Stadtstreife hat sich bewährt

Konsens herrschte bezüglich der Frage, ob der private Sicherheitsdienst, der durch die Stadt patrouilliert, sich bewährt habe. Bürgermeisterin Lisa Stremlau und Sozialdezernent Noelke versicherten, dass die Zahl der Beschwerden aus der Bevölkerung deutlich abgenommen hätte, seit die privaten Wachleute in Dülmen nach dem Rechten sehen. „Ich denke, wir sollten diesen Sicherheitsdienst nicht zurückfahren, aber wir müssen ihn auch nicht ausweiten. Er hat sich so bewährt, wie er ist“, betonte Noelke.

Einsatz in den Ortsteilen möglich

Die Anregung von CDU-Fraktionschef Willi Wessels, über neue Einsatzfelder, etwa auch in den Ortsteilen, nachzudenken, nahm die Stadt positiv auf. Die Stadtstreife, die seit 2017 in Dülmen unterwegs ist, könne prinzipiell überall eingesetzt werden, wo es zu Problemen komme. Also auch in den Ortsteilen.