Nach dem ersten vollen Verkaufsmonat des neuen Dülmen Gutscheins zieht Dülmen Marketing eine sehr positive Bilanz: Im November ist ein deutlicher Anstieg verkaufter Gutscheine im Vergleich zum Vorgänger, dem Viktor-Gutschein, zu verzeichnen.

Guter Absatz im Online-Verkauf

Auch der Online-Verkauf des Dülmen Gutscheins ist sehr gut angelaufen und die digitale Abwicklung in den einzelnen Geschäften verläuft problemlos. Die Gutscheine in Scheckkartenform sind derzeit bei Dülmen Marketing und beim Modehaus Ahlert in neun verschiedenen Staffelungen sowie online unter www.duelmen-gutschein.de erhältlich.