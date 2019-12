Was ich am Wochenende in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Soll der Königsplatz gesperrt und zur Fußgängerzone werden. Darüber sollten die Ausschüsse für Wirtschaftsförderung und Bauen entscheiden. Doch das Votum wurde vertagt. Die anderen Parteien wollen noch über einen CDU-Antrag beraten. Der sieht vor, dass der Königsplatz nur im Sommer zur Fußgängerzone wird.

Die Kita St. Anna muss ihren Umzug ins einsA erneut verschieben. Statt Anfang Januar hoffen die Verantwortlichen darauf, jetzt Ende Januar umziehen zu können. Der Grund sind archäologische Ausgrabungen, die noch bis Weihnachten dauern sollen.

Neue Pläne für den Marktplatz-Umbau, die jetzt der Politik vorgestellt wurden, berücksichtigen mehr Spielgeräte. So ist ein Sandkasten geplant, auch eine Rutsche in der Stufenanlage runter zur Marktstraße ist möglich. Daneben haben die Planer ein Leitsystem für Sehbehinderte integriert.

Aufs Eis schickt die Dülmener Zeitung heute und morgen ihre Abonnenten. Was zu tun ist? Einfach Originalcoupon in der DZ-Printausgabe ausschneiden, ausfüllen und an der Eisbahn vorlegen. Dann darf man zum Sonderpreis eine Stunde lang dort seine Runden drehen. Kopien werden am Ticket-Schalter nicht akzeptiert. Natürlich haben auch Abonnenten des E-Papers die Möglichkeit, dieses Angebot zu nutzen. Diese besuchen am Samstag bis um 12 Uhr die DZ-Geschäftsstelle in der Marktstraße 25 und bekommen ihren individuellen Coupon für das vergünstigte Eisvergnügen.

Voll war es beim Auftakt des Karthäuser Winterzaubers am Donnerstagabend. Auch heute und morgen noch lockt der Weihnachtsmarkt der Werkstätten Karthaus - wie übrigens auch der Weihnachtsmarkt in Dülmen. Dort sind am Sonntag zudem von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet.

Am Sonntag um 14.30 Uhr kommt es zum besonderen Derby: Die TSG Dülmen gastiert bei den Sportfreunden Merfeld. Manfred Wölpper trifft auf seinen Ex-Verein. Die Gastgeber rangieren vor den Blau-Gelben, die die letzten acht Duelle gewonnen haben.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

834: 3 x Fitnesstraining tri-dent® aktiv-Studio

5277: 1 Weihnachtsgans Farmers Food GmbH

4085: 1 Weihnachtsbaum Baumschule Reckmann

3032: 1 VIKTOR-Gutschein Bürgerstiftung Dülmen

2015: 1 Schreibgerät Bücher Sievert

3182: 1 Präsentkorb Golly’s Spezialitäten

2789: 1 Klimatherm-Messgerät Stadtwerke Dülmen

3154: 1 Gutschein Restaurant Haus Waldfrieden

1972: 1 Gutschein Reisebüro Schlagheck

5002: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

3204: 1 Gutschein Moubis Pflanzenhof Dülmen

2355: 1 Einkaufsgutschein HAMMER Fachmarkt Dülmen

4605: 1 Dülmener Gutscheinbuch junit.Design

1264. 1 Dienstleistungsgutschein FIGARO Hairdesign

2718: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Termine:

Samstag

9 bis 14 Uhr, Andheri-Trödelmarkt in der alten Paul-Gerhardt-Schule, Zufahrt über den Schulhof

10 bis 22 Uhr, Eislaufen und DZ-Aktionstag beim Dülmener Winter, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, 17 Uhr Kläppchenöffnung

11 bis 20 Uhr, Karthäuser Winterzauber, an den Werkstätten Karthaus

14 bis 16.30 Uhr, Repair-Café in der Familienbildungsstätte

Sonntag

10 bis 19.40 Uhr, Eislaufen und DZ-Aktionstag beim Dülmener Winter, 11 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, 13 bis 18 Uhr Verkaufsoffener Sonntag mit Livemusik und Kinderaktionen

11 bis 20 Uhr, Karthäuser Winterzauber, an den Werkstätten Karthaus

17 Uhr, literarisch-musikalische Lesung zu 200 Jahre Theodor Fontane, Alte Sparkasse, Eintritt fünf Euro, ermäßigt drei Euro

Wetter:

Viele Wolken, nur selten kann es auch mal auflockern. Dabei fällt leichter Regen. Höchstwerte um zehn Grad. Mäßiger Südwest- bis Westwind mit starken Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße