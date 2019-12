Nach den Vorkommnissen beim Kreispokal-Endspiel der A-Junioren zwischen Stadtlohn und Vreden in Dülmen, wo das Schiedsrichter-Gespann aus Dülmen Opfer einer handgreiflichen Auseinandersetzung wurde, haben die Fußballer aus Buldern schnell reagiert. Am nächsten Spieltag stellten sie sich mit ihren Gegnern und Schiedsrichtern zum Foto auf und präsentierten ein Plakat mit dem Hashtag: Gegen Gewalt an Schiedsrichtern.

Eigentlich traurig, dass so etwas überhaupt notwendig ist. Aber eine gute Aktion und somit auf jeden Fall das "Foto der Woche" wert.