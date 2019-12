Allerlei Buntes gibt es auch in diesem Jahr wieder auf dem Weihnachtsmarkt in Dülmen zu entdecken. Dabei sind gestrickte Socken, Plätzchen, Tierspielzeug und Hundekuchen. Natürlich ist alles selbst gemacht. Und selbstverständlich darf auch der beliebte Glühwein der Bäckerei Uckelmann nicht fehlen. Den gibt es in der Tasse oder in der Flasche zum Mitnehmen.

Verkaufsoffener Sonntag

Zudem ist die Q1 des Clemens-Brentano-Gymnasiums wieder vertreten. Die Schüler sammeln Geld für ihre Abschlussfeier im nächsten Jahr. Dafür haben sie gebacken, gebastelt und gehäkelt. Und während Mama und Papa in Ruhe über den Weihnachtsmarkt gehen oder etwas deftiges in der Rodelhütte genießen, kann der Nachwuchs sich auf der Eisbahn austoben.

Und nicht vergessen: Am morgigen Sonntag ist die Innenstadt verkaufsoffen. Das heißt, stöbern und shoppen von 13 bis 18 Uhr in Stadtquartier und Co.