Eigentlich wollte der St.-Anna-Kindergarten Anfang 2020, am 6. Januar, in seinen neuen Räumen im einsA starten. Doch das Familienzentrum muss seinen Umzug aus den Containern erneut verschieben - jetzt auf vermutlich Ende Januar.

„Im Außengelände der Kita finden aber bis Jahresende archäologische Grabungen statt. Bevor diese nicht abgeschlossen sind, kann der Weg zum Eingang der Kita nicht hergestellt werden“, heißt es in einem Brief an die Eltern. Je nach Wetter sollen die Grabungen Weihnachten beendet sein, im Januar kommt zunächst der Gartenbauer.