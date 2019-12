Dülmen. Mit Rekordzahlen ist der Dülmener Winter in die Saison 2019/2020 gestartet. Begünstigt auch durch das gute Wetter an den ersten beiden Wochenenden nutzten viele Besucher aus dem gesamten Münsterland sowie dem nördlichen Ruhrgebiet die Eisbahn.

„Das war der beste Start in 20 Jahren Dülmener Winter“, freut sich auch Veranstalter Dülmen Marketing. „Im Vergleich zum guten Vorjahr haben wir ein Plus von rund 50 Prozent an Eisläufern. Tausende haben nicht nur ihr Glück auf den Kufen gesucht, sondern auch an den Eisstockschieß- und Lattl-Turnieren teilgenommen.“

Von der großen Frequenz auf dem Dülmener Winter profitierte nicht nur die Eisbahn, auch der Weihnachtsmarkt, der noch bis zum 22. Dezember geht, legte einen fulminanten Start hin. Die Eisbahn selbst bleibt bis zum 5. Januar.

Kostenloser Shuttle in die Innenstadt

Um die Parkplatzsituation in der Dülmener Innenstadt zu entschärfen, setzt Dülmen Marketing an den kommenden drei Adventssamstagen sowie am verkaufsoffenen Sonntag (8. Dezember) einen kostenlosen Busshuttle von den Ortsteilen sowie dem Bahnhof in die Innenstadt ein. Infos zum Fahrplan gibt es unter www.duelmen-marketing.de.