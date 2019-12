Vorarbeiten für den ersten Abschnitt der Neubaustrecke von der Anschlussstelle Dülmen-Nord bis zur Bahnstrecke Coesfeld-Dortmund östlich von Merfeld sind abgeschlossen. Dazu gehören die Untersuchung von Kampfmitteln, der Holzeinschlag, die Verlegung von Versorgungsleitungen sowie die archäologischen Untersuchungen in vielen verschiedenen Bereichen.

Damit können die Vorbereitungen für die Ausschreibung und Vergabe der Erd- und Straßenbauarbeiten im ersten Bauabschnitt sowie die Arbeiten für die Überführungen Haverlandweg und Leuster Weg abgeschlossen werden. Die Bauarbeiten hierfür sollen im Sommer 2020 beginnen.

Warum die Arbeiten jetzt schon starten

Bei den Bauarbeiten der B 67n sind artenschutzrechtliche Beschränkungen zu beachten. Unter anderem darf der Oberboden (auch Mutterboden) in Offenlandbereichen nur in den Monaten Oktober bis Februar abgetragen werden. Im Bereich zwischen der vorhandenen B 474 und dem Baustreckenende an der A 43 wird daher bereits jetzt, ab nächster Woche der Oberboden abgeschoben und in der Nähe der Baustrecke gelagert.

Alle Infos rund um den Neubau

Der insgesamt 15,6 Kilometer lange Neubauabschnitt der B 67 und der B 474 schließt die verbliebene Lücke von der A 3 bei Isselburg bis zur A 43 bei Dülmen. Die parallel zur künftigen B 67 verlaufende heutige L 600 und das angrenzenden Wegenetz werden in einigen Bereichen angepasst, verlegt oder neu hergestellt.

Im Zuge der Neubaustrecke und der Nebenwege sind insgesamt 23 neue Bauwerke erforderlich. Die neue Bundesstraße wird eine Breite von 12,50 Meter haben und mit Fahrspuren in einer sogenannten 2+1-Führung ausgebaut.

Für den Eingriff in Natur und Landschaft werden auf einer Fläche von mehr als 120 Hektar umfangreiche Ausgleichs-und Ersatzmaßnahmen durchgeführt. Die Gesamtkosten für den neuen Abschnitt der Bundesstraße in Höhe von rund 80 Millionen Euro trägt die Bundesrepublik Deutschland.