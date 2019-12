Technik auf dem Dach

Ein Thema war die Photovoltaik (PV) auf der Mauritiusschule, Augustinus-Schule und dem (noch zu bauenden neuen) Fröbel-Kindergarten. Zustimmung fand der ergänzende CDU-Antrag, dass sich die Stadt an der PV-Offensive für Kommunalgebäude des Kreises beteiligt. Der übernimmt Anlagenplanung sowie die Investitionskosten der Anlage, vermietet diese dann an die Stadt.

Mehr Mobilität im Nahbereich

Einhellige Zustimmung auch zu den Wartebänken: Der CDU-Antrag zur Verbesserung der Mobilität in den Ortsteilen wird also umgesetzt. Konkret heißt das: Es werden sechs orangenfarbene Bänke in Dülmen, Hiddingsel und Buldern aufgestellt. Wer darauf sitzt, signalisiert: „Ich möchte im Pkw mitgenommen werden.“