Was ich am Donnerstag in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Kein Blindgänger am Brokweg: Um kurz nach halb zwei kam am Mittwoch die Entwarnung. Im Erdreich lag hier keine Bombe, sondern ein Behälter für Brandbomben.

Der Nikolaus kommt heute gleich viermal nach Dülmen und in die Ortsteile: Heute um 17 Uhr werden Nikolaus und Knecht Ruprecht in Dülmen an der St.-Viktor-Kirche erwartet. In Hiddingsel startet um 17 Uhr in der Kirche ein Wortgottesdienst, anschließend gibt es einen Umzug zur Grundschule. Mit dem Boot kommt der Nikolaus nach Hausdülmen, wo er um 17 Uhr am Kettbach abgeholt wird. Und um 18 geht‘s in Buldern los, Treffpunkt ist der Spiekerplatz.

Heute startet der Karthäuser Winterzauber. Eröffnung ist um 18 Uhr, bis 21 Uhr sind die Hütten rund um die Werkstätten Karthaus dann geöffnet. Wichtig für alle, die mit dem Auto kommen: Zusätzlich zu den Parkmöglichkeiten an den Werkstätten wird an der Straße Merodenweg ein Park-and-Ride-Platz eingerichtet. Von hier aus bringt ein Bus die Besucher zum Preis von ein Euro pro Fahrt zum Winterzauber. Außerdem fahren Shuttle-Busse von den umliegenden Ortschaften bis vor die Tür der Werkstätten Karthaus. Die genauen Fahrtzeiten gibt es unter www.karthaeuser-winterzauber.de

An diesem Abend wurde Malerei lebendig: Zu einer ganz besonderen Ausstellungseröffnung hatte die Picasso-AG der Hermann-Leeser-Schule eingeladen. Die Jugendlichen hatten sich einen kreativen Weg ausgedacht, um den Besuchern die Werke näher zu bringen - sie schlüpften selber in die Rollen von Künstlern und abgebildeten Figuren.

Bei den Bezirksmeisterschaften waren die Bogenschützen der DJK Rödder erfolgreich. Vor allem der Nachwuchs konnten sich über Medaillen freuen. Nun hoffen alle, dass es für die Qualifikation zur Landesmeisterschaft gereicht hat.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

3814: Fotoworkshop Grundlagenkurs Foto Erhardt

5414: 3 x Fitnesstraining tri-dent® aktiv-Studio

2846: 2 x Auszeit-Frühstück Café kleine Auszeit

3254: 1 x Bluetooth-Kopfhörer SP: Wautmann

3750: 1 Weihnachtsgans Farmers Food GmbH

4779: 1 Weihnachtsbaum Baumschule Reckmann

3232: 1 VIKTOR-Gutschein Damenmode Wiese

5263: 1 LED-Leuchtenset Stadtwerke Dülmen

4762: 1 Gutschein Praxis Scholtz

1808: 1 Gutschein Pizzeria bei Mem

3013: 1 Gutschein Optic Actuell Bextermöller

3127: 1 Gutschein Konditorei Bäckerei Grote

526. 1 Gutschein Dr. Graute´s Adler-Apotheke

201: 1 Dülmener Gutscheinbuch junit.Design

239: 1 Dienstleistungsgutschein FIGARO Hairdesign

2203: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Termine:

15 bis 19.40 Uhr Eislaufen beim Dülmener Winter, 15 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, 17 Uhr Kläppchenöffnung Rathaus-Adventskalender

18 bis 21 Uhr, Karthäuser Winterzauber, an den Werkstätten Karthaus

Wetter:

Heute bleibt es lange neblig-trüb, aber trocken. Nur stellenweise kann sich die Sonne mal durchsetzen bei 1 bis 4 Grad. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Südwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße