10.25 Uhr: Auch wenn noch nicht klar ist, ob am Brokweg tatsächlich eine Bombe liegt, haben die meisten weiterführenden Schulen in Dülmen bereits reagiert. Denn bei einer Evakuierung ist nicht sichergestellt, dass am Nachmittag die Schulbusse fahren können.

Deshalb endet heute am Clemens-Brentano- und Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium sowie an der Marien- und der Hermann-Leeser-Schule der Unterricht nach der sechsten Stunde, also kurz nach 13 Uhr.

Die Kardinal-von-Galen-Hauptschule wird kurzfristig entscheiden, ob hier ebenfalls nach der sechsten Stunde unterrichtsfrei sein wird.

10.10 Uhr: Guten Morgen, liebe Leser. Heute blickt ganz Dülmen auf den Brokweg. Hier untersuchen Experten einen Blindgänger-Verdacht. Gegen 9.30 Uhr (also nicht ganz so früh wie ursprünglich geplant) startete der Kampfmittelräumdienst mit dem Freilegen des Verdachtspunktes. Wann klar ist, ob dort tatsächlich eine Bombe liegt, steht noch nicht fest.

Sollte dort tatsächlich ein Blindgänger liegen, dann müsste, je nach Größe, im Umkreis von 250 oder 500 Meter evakuiert werden. Beim größeren Radius wären weite Teile der Innenstadt betroffen. Die DZ wird Sie die ganze Zeit auf dem Laufenden halten.