Blindgänger-Verdacht: Alle wichtigen Infos auf einen Blick

Dülmen. Es ist die Frage am Mittwoch in Dülmen: Liegt am Brokweg ein Blindgänger im Boden? Lautet die Antwort „Ja“, findet noch am gleichen Tag die Entschärfung statt. Je nach Größe der Bombe müssten dann weite Teile der Innenstadt geräumt werden. Hier sind alle wichtigen Fragen und Antworten auf einen Blick.

Von Kristina Kerstan