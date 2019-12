Gewinn-Nummern in der „Lage am Morgen“

Dülmen. Die Dülmener Zeitung veröffentlich im Advent jeden Tag die aktuellen Gewinn-Nummern des Adventskalenders der Bürgerstiftung. Weil es hier einige Irritationen gab: Die Nummern finden sich online immer in der „Lage am Morgen“, die täglich von Montag bis Freitag um 6 Uhr morgens erscheint. Am Sonntag gibt es keine „Lage am Morgen“, daher erscheinen die Nummern in einem Extra-Bericht, ebenfalls um 6 Uhr.