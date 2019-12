Was ich am Mittwoch in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Alle Blicke sind heute auf den Brokweg gerichtet: Morgens startet hier der Kampfmittelräumdienst damit, einen Blindgänger-Verdacht zu untersuchen. Sollte sich der bestätigten, müssten möglicherweise Teile der Innenstadt evakuiert werden. Die DZ wird ab etwa 10.30 Uhr einen Live-Ticker auf ihrer Homepage starten. Die wichtigsten Infos bekommen Nutzer der DZ-App zudem per Push-Nachricht direkt auf ihr Handy.

Bocholt macht es, Rheine und Münster aus: kostenlosen Busverkehr im Advent. Auch in Dülmen wird es am 7. Dezember, am verkaufsoffenen Sonntag am 8. Dezember sowie am dritten und vierten Adventssamstag ein kostenloser City-Shuttle angeboten werden. Die Fahrpläne dafür gibt es bei Dülmen Marketing unter www.duelmen-marketing.de

An der Fröbelstraße starten Arbeiter heute damit, rund 20 Bäume zu fällen. Das ist aus Sicht der Stadt nötig, weil hier im nächsten Jahr Arbeiten für Regenrückhaltebecken und Kanalsystem anstehen.

Wie weit ist die Zukunft entfernt? Nur ein paar Schritte - jedenfalls für die Schüler des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums. Auf ihrem Schulhof steht seit Donnerstagnachmittag der imposante Wissenschafts-Truck der Dr. Hans Riegel- Stiftung.

Bereits zum 34. Mal laden die Leichtathleten der TSG Dülmen am Samstag zum Nikolauslauf ein. Der Erlös ist wieder für den guten Zweck gedacht. Im Ziel wartet der Nikolaus mit Stutenkerlen auf die Läufer. Zudem ist ein Feuerwerk geplant.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

5172: 3 x Fitnesstraining tri-dent® aktiv-Studio

3787: 2 Tassen DEK-Design Kunen

345: 1 Weihnachtsgans Farmers Food GmbH

2040: 1 VIKTOR-Gutschein Bürgerstiftung Dülmen

459: 1 Monat Gesundheitszirkel 2 P., Gesundheitshaus Hammer

3307: 1 Hansgrohe Handbrause Fa. Elting GmbH

2088: 1 Gutschein Wein Roth

4443: 1 Gutschein Restaurant Haus Waldfrieden

1647: 1 Gutschein Kosmetik-Fachinstitut K. Corhsen

5337: 1 Gutschein Große Teichsmühle

3366: 1 Geschenkbox Perfekt Carwash

4895: 1 Frühstücks-Gutschein Bäckerei Mensing

2703: 1 Erlebnisgutschein düb Freizeitbad

3604: 1 Einkaufsgutschein B + S GmbH

5016: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Termine:

15 bis 19.40 Uhr Eislaufen beim Dülmener Winter, 15 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, 17 Uhr Kläppchenöffnung Rathaus-Adventkalender

16.30 bis 21 Uhr, Weihnachtsmarkt am Schloss Buldern

Wetter:

Heute erst gebietsweise bewölkt oder neblig, später setzt sich die Sonne durch bei 4 bis 6 Grad. Dazu weht schwacher Wind aus Süd bis Südost.

Verkehr:

Achtung: Sollte sich der Blindgänger-Verdacht am Brokweg bestätigen, wird es teilweise großräumige Sperrungen am Mittwoch in der Innenstadt geben.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße