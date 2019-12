Unterricht im Lkw

Seit Donnerstagnachmittag steht der Science-Truck in Dülmen. „Touch Tomorrow - deine Welt von morgen“ ist darauf zu lesen. Der Lkw ist begehbar und erstreckt sich - einmal ausgefahren - über zwei Stockwerke.

Lernen an digitalen Stationen

Dort durchlaufen die Schüler in kleinen Gruppen und unterstützt von promovierten Naturwissenschaftlern mehrere technische Stationen. An denen lernen sie digital und ganz praktisch, an welchen technischen Lösungen heute schon für morgen gearbeitet wird und tauchen in die faszinierende Welt von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik, kurz MINT, ein.

Arbeitsagentur berät zu MINT-Berufen

Neben dem dreiköpfigen Truck-Team bestehend aus Lina Barth, Dr. Alexander Geiger und Dr. Leonie Fritsch, ist eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter der Agentur für Arbeit für die Schüler da, um zu erklären, welche Ausbildungsmöglichen in MINT-Fächern oder -Berufen denkbar sind.

Geschenk zum Jubiläum

Dass der Wissenschafts-Truck in Dülmen einen einwöchigen Halt eingelegt hat, ist ein schönes Geschenk zum Schuljubiläum. 20 Jahre ist das Annette-Gymnasium in diesem Jahr alt geworden und Annettes Herbstakademie für Schüler der sechsten und siebten Klassen feiert zudem ihr 15-jähriges Bestehen. „Wir haben uns als MINT-Schule um den Science-Truck beworben und den Zuschlag bekommen“, freut sich Schulleiterin Ursula Ellenbracht.