Was ich am Montag in Dülmen wissen muss

Das sollten Sie wissen:

Gleich drei Weihnachtsmärkte öffneten am Wochenende in den Ortsteilen. Dabei konnten sich die Organisatoren in Buldern, Rorup und Hiddingsel über größtenteils perfektes Weihnachtsmarkt-Wetter freuen, das zahlreiche Besucher anlockte.

Der Jubel bei HK Consulting war groß: Das Team sicherte sich den Sieg beim Eisstockschießen der Gewerbetreibenden. 21 Team aus Dülmener Unternehmen traten dabei gegeneinander an. Die besten Drei dürfen jetzt Anfang Januar mitspielen um den Titel des Stadtmeisters.

Einen etwas anderen Adventskalender starteten am Sonntagnachmittag Fridays for Future und Parents for Future in Dülmen: Sie werden bis Weihnachten jeden Tag eine Tafel mit einem Spruch an den Traversen in der Marktstraße befestigen. Mehr dazu in der aktuellen Printausgabe.

Gewinnzahlen Adventskalender Bürgerstiftung:

1490: 3 x Fitnesstraining tri-dent® aktiv-Studio

3660: 2 Karten Wildpferdefang Herzog von Croysche Verwaltung

2590: 1 Weihnachtsgans Farmers Food GmbH

926: 1 Tankgutschein Markant-Tankstelle Wilhelm Hölker

2381: 1 Paar Ohrhänger Tee und Steine

2621: 1 Monat Gesundheitszirkel 2 P., Gesundheitshaus Hammer

2766: 1 Gutschein Raiffeisen Steverland eG

286: 1 Gutschein Pflegeprodukte Hair plus More

973: 1 Gutschein Möbel Braun

3742: 1 Gutschein Dr. Graute´s Adler-Apotheke

4979: 1 Gutschein di più

380: 1 Essen für 2 Pers. Spargelhof Austerschulte

5493: 1 Erlebnisgutschein düb Freizeitbad

2467: 1 Einkaufsgutschein HAMMER Fachmarkt Dülmen

1696: 1 Einkaufsgutschein Bären-Apotheke

2598: 2 Kinokarten Cinema Dülmen

Sportergebnisse:

TSG Dülmen - SV Lippramsdorf 3:1 (2:0).

SV Gescher - SF Merfeld 1:2.

Adler Buldern – DJK Coesfeld 1:3 (0:0).

Brukteria Rorup – SuS Legden 5:2 (3:0).

DJK Dülmen - SV Gescher II 0:1 (0:0).

Bor. Darup - GW Hausdülmen 0:2 (0:1).

SW Holtwick - TSG Dülmen II 3:1 (0:0).

Adler Buldern II - DJK Rödder 2:0 (1:0).

SF Merfeld II - SW Beerlage 2:3 (1:0).

Vorw. Hiddingsel - Bor. Darup II 3:1 (0:0).

Termine:

15 bis 19.40 Uhr Eislaufen beim Dülmener Winter, 15 bis 19 Uhr Weihnachtsmarkt, 17 Uhr Kläppchenöffnung Rathaus-Adventskalender.

Wetter:

Heute gibt es viele Wolken, stellenweise fällt geringer Regen, aber es scheint auch mal die Sonne bei 5 bis 7 Grad. Schwacher bis mäßiger West- bis Nordwestwind.

Verkehr:

Die Polizei blitzt heute auf der Bergfeldstraße und Fröbelstraße.

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung)