HK Consulting ist nicht zu schlagen

Der Jubel bei HK Consulting war groß: Das Team sicherte sich den Sieg beim Eisstockschießen der Gewerbetreibenden. Im Finale setzten sich die späteren Sieger gegen Kfz Prenzel durch, der dritte Platz ging an die Mannschaft von Lehmkuhl Wohnen und Schenken. Die drei Erstplatzierten qualifizierten sich zudem für die Stadtmeisterschaft Anfang Januar.

Insgesamt 21 Teams waren am Freitagabend bei dem von Dülmen Marketing ausgerichteten Turnier dabei. In vier Vorrunden-Gruppen traten sie zunächst gegeneinander an. Für die jeweils zwei besten Teams ging es dann im Achtelfinale weiter.

Veranstalter freuen sich über viele Zuschauer

Zahlreiche Zuschauer verfolgten die Duelle auf dem Eis. „Der Abend war sehr gut besucht“, freute sich Marina Jordan von Dülmen Marketing. Zudem stimmten die äußeren Bedingungen. „Viele Zuschauer sind bis zum Schluss geblieben.“ Erst gegen 22.45 Uhr stand der Sieger fest.

Bei den Mannschaften kam zudem die geänderte Spielrichtung gut an. Da der Eisbahn-Eingang in diesem Jahr näher an die Rodelhütte verlegt wurde, wurden die Eisstöcke nun in Richtung Rathaus geworfen.