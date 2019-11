Hausdülmen. „Ein Hausdülmener Urgestein, eine Erzieherin aus Leidenschaft geht in den Ruhestein“. So eröffnete Maria Wigger-Artmann, Leiterin des St.-Mauritius-Kindergartens am Freitag im Pfarrheim der St.-Mauritius-Gemeinde die muntere Feier zur Verabschiedung der Erzieherin Brigitte Brockmann, die nach gut 45 Jahren in den beruflichen Ruhestand geht.

Von Stefan Bücker