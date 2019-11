Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes der Bezirksregierung Arnsberg werden voraussichtlich am Mittwoch das Erdreich über dem Verdachtspunkt abtragen, um zu überprüfen, ob es sich um eine Bombe handelt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss der Blindgänger entschärft werden. Stadtverwaltung, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und DRK bereiten sich aktuell auf diesen Fall vor.

Evakuierung der Innenstadt

Für die Entschärfung wäre eine Evakuierung der Gebäude in einem Radius von voraussichtlich 250 bis 500 Metern um den Fundort erforderlich. Im potentiell betroffenen Evakuierungsbereich befinden sich neben Wohngebäuden, Geschäften, Firmen auch ein Kindergarten und drei Seniorenheime. Das Ordnungsamt stimmt mit den Betroffenen aktuell das weitere Vorgehen ab, um für den Fall, dass sich der Verdacht erhärtet, gut vorbereitet zu sein. Auch die Anwohnerinnen und Anwohner werden in der kommenden Woche informiert. Auch einige städtische Dienststellen sowie das Gebäude der Polizei wären von der Evakuierung betroffen, ebenso die Veranstaltung „Dümener Winter“ mit dem Weihnachtsmarkt in der Innenstadt.

Einschränkungen für Bürger

Die Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, sich – sollte es zur Evakuierung kommen – auf kurzfristige Einschränkungen im Innenstadtbereich einzustellen. Weitere Informationen zu Themen wie einem zentraler Sammelpunkt für Anwohnerinnen und Anwohner und Straßensperrungen folgen nach den nächsten Besprechungen zu Beginn der kommenden Woche. Die beteiligten Stellen setzen auf ein abgestimmtes Konzept, das sich bei den letzten Entschärfungen bewährt hat.