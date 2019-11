Taschendiebe unterwegs

Dülmen. Gleich drei Anzeigen wegen Diebstahls von Geldbörsen in und um den Lidl-Markt liegen der Polizei in Dülmen vor. Am Donnerstag im Zeitraum von 16 bis 17 Uhr wurden alle drei Geldbörsen aus Hand- oder Jackentaschen gestohlen. Die Geschädigten können keine Angaben zu den möglichen Dieben machen. Deshalb such die Polizei nach Zeugen, die hierzu verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Dülmen unter Tel. 02594/7930.

Von Hans-Martin Stief