Zusätzliche Stelle für Stadtentwicklung gefordert

Dülmen. In Dülmen fehlt ein „Kümmerer“ für Existenzgründer, Händler, Gastronomen Dienstleister und Immobilieneigentümer. Aber wohl nicht mehr lange: Einstimmig nahm der Wirtschaftsförderungsausschuss einen gemeinsamen Antrag von CDU, SPD und Grünen an. Danach soll die unbefristete Stelle eines City-Managers bei Dülmen Marketing eingerichtet werden. Die dafür erforderlichen Mittel, auch für eine angemessene Bezahlung in Anlehnung an den Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, sollen bis zur Sitzung des Hauptausschusses ermittelt werden.

Von Hans-Martin Stief