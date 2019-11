Anschlussarbeiten sind Freitag beendet

Die Anschlussarbeiten zwischen altem und neuen Badbestand werden wie geplant beendet, teilte das Bad am Donnerstag mit. Die Arbeiten sollen am Freitag abschließen und der Badebetrieb kann daher wieder wie gewohnt am Samstag starten.

Wassertemperatur beträgt 30 Grad

Zu den bekannten Öffnungszeiten Dienstag und Mittwoch von 10 bis 16 Uhr, Donnerstag und Freitag von 10 bis 21 Uhr und Samstag sowie auch am Sonntag von 9 bis 21 Uhr stehen den Badegästen die Angebote Erlebnishalle mit Innen- und Außenbecken und das 25-Meter-Sportbecken wieder zur Verfügung. Die Wassertemperatur beträgt 30 Grad oder mehr. Die düb-Gastronomie im Wintergarten ebenfalls geöffnet.