Das sollten Sie wissen:

Zum Jahreswechsel geht in Rorup eine Ära zu Ende: Dann schließt nach 112 Jahren die Bäckerei Bäumer. Martin und Josi Bäumer haben sich, da sie keinen Nachfolger fanden, zu diesem Schritt entschlossen. Nach einem kurzen Umbau wird dann im Januar eine Filiale der Coesfelder Bäckerei Mey in Rorup öffnen.

Die Stadt hat Bürger wie Kaufleute angehört und sie hat ein Gutachten zum Verkehrsaufkommen in der Innenstadt in Auftrag gegeben. Nun schlägt sie vor, den Verkehr am Königsplatz, in der Tibergasse und am Westring weiter zu beruhigen.

Knapp über 600.000 Euro gibt es für zwölf Dülmener Vereine mit ihren 15 Projekten. Das Geld stammt aus dem NRW-Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“. Die Sportpolitiker brachten die Förderung in ihrer Ausschuss-Sitzung am Dienstag auf den Weg.

Termine:

Dülmener Winter. 15 bis 19.40 Uhr Eislaufspaß für alle

Kabarettabend mit HG Butzko um 20 Uhr in der Alten Sparkasse

Wetter:

Aus dichten Wolken fällt immer wieder Regen. Mild und windig bei Höchstwerten von 10 oder 11 Grad. Südwestwind weht mit starken bis stürmischen Böen.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung)