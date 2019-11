Politik diskutiert über Fußgängerzone

Nachdem nun die Kaufmannschaft und die Bürgerschaft ihre Meinung zur weiteren Entwicklung in der Innenstadt kundtun konnten und das Ergebnis einer externen Verkehrsuntersuchung vorliegt, schlägt die Stadt eine weitere - vergleichsweise aber kleine - Verkehrsberuhigung vor. Die Politik diskutiert das Konzept Fußgängerzone am Donnerstag, 5. Dezember, ab 17.15 Uhr in einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Wirtschaftsförderung und Bau im großen Sitzungssaal des Rathauses.

Vorschläge der Stadt

Für den Autoverkehr gesperrt werden sollen demnach künftig

die Tibergasse

der Königsplatz (zwischen Marktstraße und Viktorstraße)

der Westring zwischen Sparkasse und Spielwarengeschäft.

Gutachter sprechen von geringem Verkehrsaufkommen

Das Gutachten des Büros Lademacher hatte für Tibergasse, Tiberstraße und Westring ein schon heute sehr geringes Verkehrsaufkommen verzeichnet. Maximal 60 Fahrzeuge pro Stunde zählten die Mitarbeiter. Auf der Coesfelder Straße registrierten die Gutachter in der Spitze bis zu 200 Fahrzeugen pro Stunde. Eine Sperrung der Tiberstraße für den Kraftverkehr, wie sie ein früherer Vorschlag vorgesehen hatte, sieht das Gutachten aufgrund der vielen privaten Stellplätze, die über die Tiberstraße weiterhin erreichbar sein sollen, als problematisch an.