Ein großer LED-Bildschirm zeigt an, wer als nächstes und in welchem Raum an der Reihe ist. „In der Vergangenheit kam es schon einmal zu Situationen, in denen sich Bürger nicht einig waren. Dies ist jetzt aber zu jeder Zeit ersichtlich“, erläutert Stephanie Siepmann, die bei der Stadt für Bürgerdienste, Gewerbe und Markt zuständig ist.

Nachrichten aus aller Welt

Auf dem Bildschirm läuft ein Nachrichtenticker mit aktuellen Informationen aus aller Welt. Falls es also doch einmal ein wenig länger dauern sollte, ist man während der Wartezeit zumindest gut informiert. „Das System wird bislang sehr gut angenommen und auch der Nachrichtenticker wird gerne gelesen. Künftig möchten wir noch weitere Informationen, wie zum Beispiel Hinweise auf Veranstaltungen in Dülmen, zeigen“, sagt Jürgen Heilken, Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung.

Termin online buchen

Neben dem zusätzlichen Informationsangebot arbeitet die Stadt auch an technischen Anpassungen und Erweiterungen des Systems. Ziel ist, dass künftig Termine im Bürgerbüro direkt online gebucht werden können. Bereits jetzt können Nutzer den Nummernzettel mit Hilfe ihres Smartphones einlesen. Anschließend zeigt das Telefon an, wie viele Personen in der Wartereihe noch zuvor bedient werden. Eine Stippvisite in der benachbarten Stadtbücherei ist somit während der Wartezeit möglich, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Voraussetzung: Das Handy muss QR-Codes lesen können oder eine entsprechende App installiert sein.

Werbung finanziert Projekt

Für die Stadt war das Ticket- und Aufrufsystem mit keinen Kosten verbunden, da es sich über den Verkauf von Werbefläche trägt. Auf dem LED-Bildschirm wird lokalen und regionalen Unternehmen die Möglichkeit geboten, Anzeigen zu schalten. Der Großteil der zur Verfügung stehenden Flächen war schnell vergeben.