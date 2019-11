Seine Fläche verdoppeln will die Bar Gin Tonic an der Tibergasse. Die beiden Gastronomen Peter Goetjes und Andreas Rosenbaum wollen in Zukunft auch die Geschäftsräume des früheren Schmuckkästchens nutzen. „Vor allem an den Wochenenden sind wir schnell an unsere Grenzen gestoßen“, so Goetjes, der seit 35 Jahren in der Gastronomie tätig ist.

Seit drei Jahren ist das Gin Tonic eine feste Adresse in der Innenstadt. „Ich denke, dass wir uns mit unserem Angebot auch etwas von den anderen Konzepten abheben. Wir versprechen uns, dass wenn in Zukunft auch noch das Café Extrablatt an den Markt kommt, noch mehr Besucher in die Innenstadt kommen“, begründet Goetjes den mutigen Schritt der Erweiterung.

In den neuen Räumen soll der „chillige“ Bereich ausgeweitet werden. Die entscheidenden Anträge wurden bereits gestellt und die ersten Gespräche sind positiv verlaufen. Die Inhaber rechnen damit, dass die Umbauarbeiten im Januar abgeschlossen sein könnten und im Sommer auch mehr Plätze in der Außengastronomie zur Verfügung stehen.