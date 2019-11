Das sollten Sie wissen:

Die Dülmener müssen sich im kommenden Jahr auf höhere Gebühren einstellen. Vor allem bei der Straßenreinigung in der Innenstadt wird es einen Anstieg geben. Sehr moderat fällt das Plus bei der Abfallentsorgung aus, zumal hier zuletzt die Gebühren gesunken waren. Günstiger wird nur die Schmutzwasser-Entsorgung.

Für den Bahnhof-Umbau laufen die Planungen auf Hochtouren. Ganz konkret geht es dabei aktuell um das Fahrradparkhaus. Das soll auf zwei Etagen Platz bieten für insgesamt 700 Räder, ein Gründach und eine Photovoltaikanlage bekommen.

Im Zeitplan liegen die Straßenarbeiten am Lohwall“, so Pressesprecherin Nina Wischeloh. Am Dienstag wurde im Abschnitt zwischen der Borkener Straße und der Einfahrt zur Tiefgarage des Stadtquartiers auf der Straße die Asphaltschicht aufgebracht. Am Mittwoch folgt dann die Deckschicht.

Jugend 70 Merfeld mit Damian Kleinert bleibt im neunten Spiel in Folge ungeschlagen. Gegen Westerkappeln reichte es allerdings trotz einer 8:5-Führung am Ende nur zu einem 8:8. Damit wurde Rang zwei in der TT-Landesliga verteidigt.

Termine:

Dülmener Winter. 15 bis 19.40 Uhr Eislaufspaß für alle

Heimatabend des Heimatvereins Merfeld auf dem Ferienhof Schnieder um 19.30 Uhr

Wetter:

Stark bewölkt mit einzelnen Schauern. Kurze Auflockerungen sind möglich. Maximal 11 oder 12 Grad. Es weht mäßiger bis frischer und stark böiger Wind aus Südwest.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung)