„Derzeit im Zeitplan liegen die Straßenarbeiten am Lohwal“, so Pressesprecherin Nina Wischeloh. Am Dienstag wurde im Abschnitt zwischen der Borkener Straße und der Einfahrt zur Tiefgarage des Stadtquartiers auf der Straße die Asphaltschicht aufgebracht.

Am Mittwoch folgt dann die Deckschicht. Nach der Fertigstellung des ersten Bauabschnitts erfolgt die Freigabe, sodass der Fahrzeugverkehr vom Brokweg und der Borkener Straße aus kommend die Zufahrt zur Tiefgarage im Stadtquartier erreichen kann. Dann folgt im zweiten Abschnitt der Bereich zwischen der Overbergstraße und der Tiefgarage.