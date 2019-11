Unter dem Vorwand, Kleingeld für die Parkuhr zu benötigen, soll am Montag gegen 13.55 Uhr ein unbekannter Mann einen 49-jährigen Dülmener im Krankenhauscafé angesprochen haben. Als der Geschädigte in sein Portemonnaie guckte, rückte der Täter immer näher an ihn heran.

Dann habe sich der Unbekannte bedankt und sei schnell aus dem Gebäude gelaufen. Später bemerkte der Dülmener, dass ihm ein dreistelliger Betrag in seinem Portemonnaie fehlt.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: dunkler Hauttyp, kurze dunkle Haare, löchriger Drei-Tage-Bart, schlank, circa 1,75 Meter groß, etwa 40 Jahre alt. Er trug eine dunkelblaue Regenjacke und eine Jeanshose. Hinweise nimmt die Polizei Dülmen unter Tel. 02594/7930 entgegen.