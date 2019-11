Aktionstag Eine-Welt-Kreis Hausdülmen

Mit einer Bildcollage dokumentierte der Eine-Welt-Kreis die Umsetzung vor Ort. „Hier fließt wirklich jeder Cent direkt in das Projekt“, betonte Josef Schafranitz, Ansprechpartner des Eine-Welt-Kreises, die vollkommen unbürokratische und ehrenamtliche Hilfe.

Für den guten Zweck wurde auf dem Basar im Pfarrheim eine bunte Mischung in Heimarbeit entstandener Dekoartikel, fair gehandelter Produkte und Kunsthandwerk aus Afrika angeboten. Mit dabei waren auch die Schüler der Mauritius-Grundschule, die sich thematisch mit der Situation gleichaltriger Kinder in Thamale befasst und für den Basar weihnachtlichen Schmuck gebastelt hatten.

Ausstellung

Die Besucher wurden vom Eine-Welt-Kreis mit einem riesigen Kuchenbuffet und einer deftigen Kartoffelsuppe verwöhnt.

In der Kirche hatten lokale Künstler in einer sehenswerten Ausstellung ihre eindrucksvollen Gemälde, Holzskulpturen und Collagen zusammengetragen. Den Abschluss des Aktionstages bildete ein besinnliches Konzert mit den Solisten Ruth Hölscher und Angelika Valtmann. Begleitet durch Michaela Hülsmann (Querflöte) und Andreas Hülsmann (Orgel und Klavier) trugen sie spirituelle Lieder vor. Für eine stimmungsvolle Illumination hatten Jochen Schlattmann und Kai Thienwiebel von der Firma Stagelight gesorgt. Der Höhepunkt des Konzertes war der Vortrag des afrikanischen Segensliedes „Herr segne Afrika“, während die Kirche in die Farben der ghanaischen Nationalflagge eingetaucht war.

Engagement

Das berührte besonders die aus Tansania stammende Chelu Mfalila, die zu Studienzwecken in Münster erst am Samstag in Hausdülmen Quartier bezogen hatte und sich keinen schöneren ersten Tag im Münsterland hätte vorstellen können. „Das ist wirklich bemerkenswert, dass sich hier so viele Menschen mit der Situation der Menschen in meinem Heimatkontinent auseinander setzen“, war sie angetan vom Engagement des Eine-Welt-Kreises und der Unterstützung durch die Bevölkerung.