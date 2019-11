Das sollten Sie wissen:

Widerstände bei Bauvorhaben sind für Michaela und Gottfried Beiderbeck nichts Neues. So machten die Investoren aus einem alten Hochbunker in Hagen ein gut besuchtes Museum. Mit ihrem Konzept für die Biker´s Farm sind sie in der Stadt zunächst überall auf positive Resonanz gestoßen. Doch inzwischen ist es still geworden um ihr Projekt.

Robert Schneider, Leiter der Hermann-Leeser-Realschule, lud am Montag zum Papierbrückenbautag ein, und zahlreiche Schulen aus Dülmen und dem Münsterland folgten der Einladung. Da die Schule gern den Titel „MINT-Schule“ hätte, passt die Aktion sehr gut zu ihrem Konzept.

Reges Treiben und dichtes Gedränge herrschten am Sonntag auf dem Merfelder Ferienhof Schnieder. Die ländliche Atmosphäre bot eine wunderbare Kulisse für den inklusiven Weihnachtsmarkt, den das Sozialwerk St. Georg gemeinsam mit der gastgebenden Familie Schnieder organisiert hatte.

Ein Nachspiel hat das Kreispokalfinale zwischen Stadtlohn und Vreden. Ein Sportrichter und die Polizei haben Ermittlungen aufgenommen. Nach Spielschluss war es zu einer Rudelbildung gekommen. Die Schiris wurden geschlagen.

Termine:

Dülmener Winter. 15 bis 19.40 Uhr Eislaufspaß für alle

Sportausschuss. Beginn der öffentlichen Sitzung um 17.15 Uhr im Rathaus

Wetter:

Stark bewölkt, gelegentliche Schauer sind im Tagesverlauf möglich. Die Temperaturen steigen auf rund 10 Grad. Der südliche Wind weht schwach bis mäßig.

Verkehr:

Sperrungen und Behinderungen wegen Bauarbeiten:

Lohwall, Mühlenweg zwischen Hülstener Straße und Koppelweg, Bischof-Kaiser-Straße (Einbahnstraße Richtung Waldfriedhof wegen des Baus der Südumgehung)