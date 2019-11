Anruf kam am Freitagnachmittag

Auf einen Gewinn hoffte ein 80-jähriger Mann aus Dülmen. Der Senior erhielt nach Angaben der Polizei am Freitag gegen 15 Uhr einen Anruf über einen vermeintlichen Glücksspielgewinn in Höhe von 499 Euro. Dem älteren Mann wurde erklärt, dass der Gewinn durch einen Geldboten überbracht werden soll, der mit einem Geldtransporter kommt. Um die Kosten des Transporters vor der Geldübergabe zu begleichen, sollte der Getäuschte so genannte Guthabenkarten im Wert von jeweils 50 Euro kaufen und die auf den Karten befindlichen Codes telefonisch bekanntgeben.

Hoher Schaden

Der Mann ging danach, so die Polizei, zu verschiedenen Tankstellen und Warenhäusern, um dort erhältliche Guthabenkarten zu kaufen. Er rubbelte die auf den Karten enthaltenen Codes frei und gab diese an den Täter telefonisch weiter. Insgesamt ist dem Senioren ein Schaden von 850 Euro entstanden, teilte die Polizei mit. Weiterer Schaden konnte dann durch den Enkel des Mannes verhindert werden, der den Trick durchschaute und die Polizei informierte.