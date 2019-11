Mit Sternenumzug und Tanz auf dem Eis

Nikolaus geht voran

Ein Nikolaus, der sich von den Schaufensterauslagen eines Spielzeuggeschäftes begeistern lässt, für jedes noch so große Kind ein nettes Wort übrig hat und einfach riesig daherkommt - ja so ein Nikolaus kommt an. Weithin sichtbar führte die Lichtgestalt der Vorweihnachtszeit am Sternenfreitag gemeinsam mit dem Chef der Viktor GmbH, Dr. Hugo Schulze Hobbeling, den Sternenumzug an, zu dem sich eine große Menge mit bunten Laternen ausgestatteter Kinder versammelt hatte.

65 Sponsoren bringen sich ein

Zeitgleich lobte im Balkonzimmer des Rathauses Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing, die Zusammenarbeit mit dem Zusammenschluss Dülmener Kaufleute. „Die Anzahl mit nunmehr 65 Sponsoren, die eine annähernd sechsstellige Summe für ein großartiges Programm rund um die Eisbahn einbringen, ist schon gigantisch“, lobte Weyer das Engagement aus Wirtschaft und Kaufmannschaft. Sie alle würden dazu beitragen, dass sich die 46 Tage währende Veranstaltung sehen lassen könne und etliche 10.000 Menschen nach Dülmen ziehe.

Musik und Tanz auf dem Eis

An den Banden der Eisbahn drängelnden sich die Besucher, denen die Dülmener Rock- und Beatband Spitfires mit Top-Hits aus den 50er- bis 70er-Jahren einheizte. Nachdem Tim Weyers Kinder Lina und Michel per Gongschlag den offiziellen Startschuss für den Dülmener Winter gegeben hatten, begeisterte Tenor Sebastiano La Medico mit italienischen Liedern, zu denen die Eisläuferinnen der Eiskunstlauf Akademie Rheine eine zauberhafte Eistanz-Performance aufs Eis legten.