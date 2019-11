Am Samstag um 22.40 Uhr wurde ein 29 Jahre alter Autofahrer aus Dülmen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Buldern auf der Weseler Straße angehalten und kontrolliert. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand. Dem Autofahrer wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine entsprechende Anzeige wurde erstattet, heißt es abschließend in der Polizeimeldung.