Rinnen neben Banketten

In Leuste führt die Stadt umfangreiche Straßenbauarbeiten an der Fahrbahn des Wirtschaftswegs 730 durch. Die Fahrbahn erhält auf einer Baulänge von rund 1,7 Kilometern einen neuen Fahrbahnbelag mit beidseitig angeordnetem Signal-Bankettstein. Dieser enthält Rinnen und sorgt so dafür, dass die Autofahrer merken, wenn sich das Fahrzeug am Übergang zur Bankette befindet, teilt die Stadt mit.

Anlieger kommen weiter

Die vorbereitenden Arbeiten laufen bereits, ab Montag, 25. November, wird der Wirtschaftsweg zwischen der Landstraße L 580 und dem Knoten Leuster Mühlenweg / Haverlandweg (Alte Leuster Schule) für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Der Anliegerverkehr bleibt weitestgehend erhalten. Für die Maßnahme, die mit Mitteln des Landes NRW gefördert wird, ist eine voraussichtliche Bauzeit von drei Monaten vorgesehen, heißt es in der Meldung der Stadt.