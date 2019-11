Fast einen Rekord aufgestellt

„In diesem Jahr sind wir mit 18 Runden fast an unseren Rekord von 19 Runden eines einzelnen Kindes gekommen“, betonte Schulleiterin Marlies Stork-Schwabe. Verwendet wird das Geld unter anderem für zwei neue Spielgeräte in der Turnhalle „und für ein Hochbeet für unseren Schulgarten, das sich die Kinder besonders gewünscht haben“, so die Schulleiterin.

Hilfe für Nabu und Mary's Meal

Von dem erlaufenen Geld sollten nun jeweils zehn Prozent an zwei gemeinnützige Organisationen übergeben werden. Jeweils 600 Euro gingen an den Naturschutzbund Nabu und die internationale Initiative Mary´s Meals, die in den ärmsten Ländern der Welt durch Schulspeisung eine Schulbildung ermöglicht.