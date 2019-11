„Wir sollten mehr miteinander ins Gespräch kommen, anstatt einfach so in den sozialen Netzwerken aufeinander zu hauen.“ Markus Krüskemper von der Dorfgemeinschaft Hiddingsel macht die harsche Kritik in den digitalen Netzwerken traurig und wütend.

„Der 1. FC Köln hat sich ja auch für einen anderen Trainer entschieden.“ Roland Nee (DJK Dülmen) gibt im Sommer nach 20 Jahren sein Traineramt auf und strebt auch kein neues Engagement an - auch weil sich sein Lieblingsverein mit Martin Gisdol für einen anderen Coach entschieden hat.

„Noah, beim nächsten Mal läufst Du einfach durch und machst das Tor selbst.“ Und noch einmal Roland Nee. Der DJK-Trainererklärt Noah Hypki im Spiel gegen Darfeld, wie einfach Fußball sein kann.

„Ich komme gerade aus Madeira und bin jetzt in Dülmen, das passt doch.“ Reisejournalistin Tamina Kallert ist viel unterwegs - und ihr Weg führte sie diese Woche ins Cinema Dülmen.

„Ich war jedes Mal davon beeindruckt, wie viel Sie eigentlich auch über andere Fächer wie Physik, Biologie, Mathe und SoWi wissen.“ Ein Schülerlob für Gerhard Steinhoff, der mit dem Deutschen Lehrerpreis ausgezeichnet worden ist - und anscheinend nicht nur sein Fach Chemie gut beherrscht.

„Ich kenne ja viele schöne Plätze in Dülmen, aber hier war ich noch nie.“ Christoph Schrey von der Sparkasse Westmünstland kommt viel rum in Dülmen - und zuletzt, wenn er für seinen Arbeitgeber Schecks an Vereine und Organisationen übergibt. Aber der Interkulturelle Garten (für den es 1500 Euro gab) war dem Regionalleiter neu.