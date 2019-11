Ohne Beute blieben die unbekannten Einbrecher, die in der Nacht zu Freitag in der Tibergasse in die Metzgerei einbrachen. Ein Mitarbeiter des Unternehmens stellte am Freitagmorgen Hebelspuren an der Tür fest, ein Fenster war aufgebrochen worden. Die alarmierte Polizei stellte fest, dass alle Räume durchsucht worden waren.