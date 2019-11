Sie heißen Nemo, Trudi, Walburga oder Buckelfips - und helfen beim Schlittschuhlaufen. Denn rechtzeitig zum Start des Dülmener Winters wurden auch die Lerntiere, an denen sich unsichere Eisläufer festhalten können, wieder herausgeholt.

Direkt zum Auftakt standen die Tierchen noch (fast) in Reih und Glied, wie das aktuelle Foto der Woche zeigt. Wer Nemo, Trudi und Co. ausleihen will: Pro Stunde kostet das drei Euro.