Ortsvorsteher Hendrik Clodius kann sich nicht daran erinnern, wann der Gemeindesaal auf der Dorfversammlung jemals so gut besucht war. Selbst auf Tischen und auf den Heizkörpern mussten die Hiddingseler am Donnerstagabend Platz nehmen. Es ging darum, zu entscheiden, ob neue Mitglieder der Dorfgemeinschaft künftig per Abstimmung in die Gemeinschaft aufgenommen werden sollen.

Lebensraum Hiddingsel fehlte

Trotz des historischen Besucherrekordes fehlten ausgerechnet die Vertreter von "Lebensraum Hiddingsel", um deren Aufnahme in die Gemeinschaft es indirekt ging. Zwar hatte die Delegiertenversammlung bereits mit knapper Mehrheit gegen die Aufnahme gestimmt, doch erst die Sondersitzung der Dorfversammlung sollte über die hierfür nötige Satzungsänderung befinden.

Eindeutiges Votum

Diesmal fiel das Votum allerdings mehr als eindeutig aus: Von den 147 gültigen Stimmen stimmten 142 der Änderung zu, nur fünf Anwesende lehnten diese ab. Damit steht zugleich fest: Die Dorfgemeinschaft Hiddingsel will die Dümo-Gegner nicht in ihren Reihen haben. Der Kampf gegen die Erweiterung des örtlichen Wohnmobil-Anbieters wird von der überwältigenden Mehrheit des Dorfes als ein Einzelinteresse einiger weniger Anwohner bewertet.

Kulturforum ist auch raus

Gernot Gottschling vom gleichnamigen Klavierhaus hatte - vermutlich als Reaktion auf diese Ausgrenzung - bereits vor der Versammlung erklärt, dass auch das Kulturforum Hiddingsel die Dorfgemeinschaft verlassen möchte.